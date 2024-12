Топ 10 на вечните коледни песни, които не ни омръзват СНИМКИ

Не е Коледа, ако по телевизията не дават “Сам вкъщи”, а по радиото не звучи Марая Кери, нали? Това са задължителните съставки на празника, без които просто времето е спряло, а елхата не иска да блести толкова силно, сгушена в ъгъла. Истината е, че дори и да си повтаряме, че всичко това ни е омръзнало, ние го търсим. Искаме нашата Коледа да има този звук, искаме това да бъде вечният саундтрак на приповдигнатото ни настроение в светлите дни. По този повод ви представяме топ 10 на вечните коледни песни, които не ни омръзват.

1. Марая Кери - All I Want For Christmas Is You

Снимка: Youtube: Mariah Carey

Безспорният фаворит, независимо от конкуренцията. Това парче, създадено през 1994 година, просто се превърна в химн на празника. И така вече три десетилетия. Песента постига грандиозен успех с появата си, но след време сякаш изчезва. С появата на музикалния стрийминг и различните платформи, хитът преживя своето възкресение и вече ежегодно влиза в класациите по целия свят в седмиците преди Коледа. Сингълът счупи рекорда за най-дългата разлика между издаването и достигането до номер едно както в Съединените щати, така и в Обединеното кралство, съответно 25 и 26 години. Освен това е най-продаваната коледна песен за всички времена в САЩ.

2. Wham! - Last Christmas

Снимка: Youtube: WHAM!

Песента с кадифения глас на легендата Джордж Майкъл всъщност има много малко общо с Коледа. В нея се пее за една неуспешна връзка и срещата лице в лице между влюбените година по-късно. Само фразата „Последната Коледа“, когато връзката достига своя край, всъщност се отнася до празника. Идеята за песента възникнала, когато музиканти от групата са били на гости при родителите на Джордж: „Бяхме хапнали и седяхме заедно, релаксирайки с включен телевизор на заден план, когато, почти незабелязан, Джордж изчезна горе за около час. Когато се върна долу, беше такова вълнение, сякаш той беше открил злато, което в известен смисъл имаше. Отидохме в старата му стая, в която бяхме прекарали часове като деца, където той ми пусна въведението и завладяващата замислена мелодия на припева на Last Christmas. Беше момент на чудо”, спомня си Андрю от Wham!

3. Бренда Лий - Rockin’ Around The Christmas Tree

Вярвате или не, песента скоро ще празнува 70-годишен юбилей. Създадено през далечната 1954 г., парчето е изпълнено от Бренда, когато още е малко момиче. “Бях само на 12 и не бях постигнала голям успех в записите, но създателят на песента ме чу и искаше да го направя. И аз го направих”, казва изпълнителката години по-късно, когато песента вече е неизменна част от вечния коледен музикален фонд.

4. Анди Уилямс - It’s the Most Wonderful Time of the Year

Тази обичана песен е факт от 1963 г. и попада в първия коледен албум на Анди Уилямс. Парчето не мърда от челната петица на коледните класации по целия свят.

5. Бинг Крозби - I’ll Be Home for Christmas

Снимка: Facebook: Bing Crosby

Песента е записана през 1943г. с оркестъра на Джон Скот Тротър за Decca Records. Тя докоснала сърцата на американците, както войници, така и цивилни, които тогава са в разгара на Втората световна война, като носи на Крозби петата му златна плоча. I’ll Be Home for Christmas е записвана в годините след това от редица известни изпълнители като Франк Синатра например. През декември 1965 г., след като завършиха първото американско космическо рандеву и поставиха рекорд за най-дълъг полет в космическата програма на САЩ, астронавтите Франк Борман и Джеймс Ловел се върнаха обратно на земята на борда на своя космически кораб “Джемини 7”. Попитани от комуникационния персонал на НАСА дали искат някаква конкретна музика, екипажът поискал запис на Бинг Крозби на I’ll Be Home for Christmas.

6. Елтън Джон - Step Into Christmas

Снимка: EPA/ADAM VAUGHAN/BGNES

Легендарният изпълнител я записва през 70-те на миналия век, но всяка година песента се връща в коледния чарт. През 2009 г. Step into Christmas беше посочена като деветата най-пускана коледна песен през 2000-те години в Обединеното кралство. През декември 2023 г. песента беше сертифицирана като трикратно платинена от Британската фонографска индустрия за продажби от 1 800 000 единици.

7. Майкъл Бубле - It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

Снимка: Youtube: Michael Bublé

Във версия на Бубле, песента е записана през 2011 г. Във времето назад е била желана от ред артисти, но оригиналът датира от 1951 г. като изпълнението на Perry Como and the Fontane Sisters.

8. Дийн Мартин - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Снимка: Youtube: Dean Martin

Песента с гласа на Мартин е записана през 1959 г. Оригиналът обаче е на Vaughn Monroe § Norton Sisters от 1945-а. Често е използвана във филми, а по празниците е задължителна част от тематичния саундтрак.

9. Shakin’ Stevens - Merry Christmas Everyone

Снимка: Youtube: OFFICIAL SHAKIN' STEVENS

Тази песен е от 1985 г. и също е сред желаните от различни артисти, които правят специални коледни албуми. Дори и да не се сещате кое е парчето само по заглавието, повече от сигурно е, че ще запеете с пълно гърло, когато чуете първите секунди.

10. Франк Синатра - Have Yourself a Merry Little Christmas

Няма как да съществува класация на най-добрите коледни песни на всички времена без участието на знаменития Франк Синатра! Още от първото си изпълнение Have Yourself a Merry Little Christmas успява да разчувства любителите на емблематичния певец и да се превърне в неделима част от разнообразните коледни компилации.