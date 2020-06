The Dead Daisies, водени от Глен Хюз, легендарният глас на Deep Purple, също потвърдиха своето участие на Midalidare Rock in the Wine Valley 2021. Супергрупата е съставена още от китаристите Doug Aldrich, свирил с Whitesnake и Dio, David Lowy свирил с Mink и Red Phoenix и барабаниста Deen Castronovo, свирил с Journey, Bad English и Hardline.

Освен тях в деня на Judas Priest ще видим немската пауър метъл група Freedom Call. Бандата е създадена през 1998-а година от китариста и вокалист Chris Bay, който идва от семейство на професионални музиканти. В началото той свири с барабаниста на Gamma Ray Dan Zimmermann и китариста Sascha Gerstner, който на по-късен етап отива в Helloween. До този момент Freedom Call имат зад гърба си десет студийни албума, като последният от тях, M.E.T.A.L. излезе през 2019-а година и за първи път ще бъде представен в България.

„Много хора ми казаха, че някои от парчетата в последния ни албум, спокойно можеха да са част от първите ни записи, което за нас е голям комплимент защото означава, че има нещо уникално в нашето ДНК, което сме запазили и хората ни свързват с него“, разказва фронтменът на Freedom Call, Chris Bay.

Midalidare Rock in the wine valley ще се проведе на 16, 17 и 18 юли 2021 година. Всички билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.