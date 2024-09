Талантливият артист представи богата програма от канцонети и арии по време на първия си самостоятелен оперен концерт

В неделната вечер на 1 септември младият тенор Марин Йончев гостува в родния си град Пловдив, където изнесе своя първи самостоятелен класически концерт, озаглавен Италианска оперна вечер, организиран от продуцентската компания SY11 Events. Името на събитието подсказа, че зрителите ще се докоснат до някои от най-красивите мелодии

от родината на италианското оперно пеене, което по-рано тази година бе обявено от ЮНЕСКО за част от нематериалното културно наследство на човечеството.

Прецизно подбраната музикална програма бе в чудесен унисон с очарователния лиричен тембър на певеца, а артистичните му изпълнения развълнуваха публиката, която отново го посрещна радушно точно четири години след предишната негова изява в града под тепетата по време на концерта Завръщане, където пя заедно със Соня Йончева и баса Божидар Божкилов на сцената на Античния театър.

В първата част на рецитала Италианска оперна вечер звучаха песни като Serenata, Malia и Ideale на един от любимите композитори на Марин Йончев - Франческо Паоло Тости. След това тенорът ни показа майсторство в изпълнението на някои от най-популярните неаполитански канцонети, сред които Torna a Surriento и Non ti scordar di me. Във финалната част на концерта, състоял се в Дома на културата Борис Христов, българският тенор представи композиции от Верди и Доницети. След това той покани на

сцената възпитаничката на Кралската музикална консерватория в Хага - сопраното Румяна Костова, с която изпълниха популярната сцена от първо действие на операта Бохеми - в годината на Пучини.

Акомпаниментът бе поверен на естонската пианистка Аве Вагнер, която години наред е вокален педагог и пианист в Операта в Лион и Женевската консерватория. Била е акомпанятор на майсторските класове на световни оперни прими като Тереза Берганца и Даниел Борст. Редовно гастролира с различни музикални програми в Швейцария, Франция, Белгия, Германия, Испания, Полша, Финландия. В знак на признателност към любимата му пловдивска публика, Марин изпълни на бис песента Be my love, написана от Марио Ланца през 1950 г. за филма с негово участие The Toast of New Orleans. Вечерта завърши с поздравления, автографи, цветя и отправени

надежди за нови артистични срещи.

За Марин Йончев

Завършва Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив в класа на Нели Койчева. През 2013 и 2014 г. участва в майсторските класове на Райна Кабаиванска в България и Италия. Образованието му се допълва от бакалавърска и магистърска степен, придобити във Висшето музикално училище в Женева. През 2005 г., когато е само на 17 години, той става големият победител в първото музикално риалити предаване в България Star Academy. Въпреки многото си успехи в

поп музиката, Марин Йончев открива истинското си призвание в оперното пеене със своя характерен лиричен тембър и прецизна музикална техника. През лятото на 2020 г. участва в концерта Завръщане заедно със Соня Йончева в Античния театър в Пловдив и в зала България със Софийската филхармония. Същевременно гастролира в концерт с Калуди Калудов във Виена.

През септември 2013 г. е поканен за певческа изява в замъка на белгийския принц Филип, а през следващата година се включва в концерт в

Пловдив, организиран от Райна Кабаиванска, посветен на 100-годишнината от рождението на Борис Христов. През 2016 г. Марин е гост във фестивала в Мишколц, Унгария, а месец след това влиза в състава на продукция на операта от Маскани Ирис в Монпелие. Същата година изпълнява теноровата партия на 9-та Симфония на Бетовен в оперния театър в град

Салвадор, Бразилия. Там Марин паралелно води часове по пеене на децата от местното музикално училище. През 2017 г. се превъплъщава в ролята на Парпиньол в Бохеми в Лозанската опера и Итулбо от операта на Белини Пиратът в Бордо.

Същия образ от Пиратът той изиграва с голям успех и през 2019 г. в Театро Реал в Мадрид. Други изяви на Марин Йончев включват няколко гост-участия в рецитали в Германия, Русия, Франция, Швейцария, Белгия, България, както и концерт, посветен на мира, в Йерусалим и Рамала, Палестина.



