Жест към талантите и организаторите на феста направиха духовниците от Джумая джамия, които спряха високоговорителите на храма по време на традиционната си вечерна молитва

Вълшебен концерт с много хубава музика подариха на пловдивчани и гостите на града талантливите възпитаници на Арт Войс център снощи на сцената под звездите в пространството на Седмото тепе. Ива Ичевска, Виктория Димова, Ивана Фердова, Анна-Мария Гендова, Екатерина

Камагорцева, Иванина Колева, Галя Ганчовска, Анна-Мария Георгиева, Алекс Вачев и Йоанна Палешникова бяха специални гости на фестивала „Лято в Стария град”.

Те изпълниха вечни български песни като тази от филма „Осъдени души”, „Да започнем от начало” и „Светът е за двама” на Орлин Горанов, „Искам тази нощ нещо да ти кажа” на Ваня Костова, „Стъклени стени” и „Остани тази нощ” на Лили Иванова, народните песни „Лале ли си, зюмбюл ли си” и „Ах, къде е мойто либе”, както и съвременни хитове, сред които „Гълъбо” на Миро и „Имам само теб” на Любо Киров. Публиката се наслади и на парчета на Франк Синатра, Бийонсе, класиката „Tale as old as time” от „Красавицата и звярът” и др.

На финала на концерта всички деца излязоха пред публиката заедно със своя ръководител – музикалния педагог Румяна Иванова, чиято школа от години е люпилня за таланти. Възпитаниците ѝ имат зад гърба си множество награди от музикални конкурси у нас и в чужбина, момичетата ѝ от 4 Magic са единствената група, спечелила музикален формат – Х Фактор, а малките таланти впечатлиха с участието си в благотворителното издание на „Като две капки вода”.

„Мила публика, благодарим за вниманието. Аплодирайте тези деца, защото са много талантливи. Те са бъдещето на нашия град, на българската сцена. Радваме се, че бяхме поканени от организаторите на фестивала „Лято в Стария град” и се възползваме от възможността да ви поканим и на нашия концерт по случай 10-годишнината на Арт Войс център на 2. септември на Античния театър. В празника ще се включи нашият приятел Любо Киров, а водещ ще е Ненчо Балабанов”, каза Руми Иванова.

Жест към талантите и организаторите на феста направиха духовниците от Джумая джамия. Те спряха високоговорителите на храма, която предава традиционната вечерна молитва. Така осигуриха комфорт на публика и изпълнители да се насладят на музикалния празник.

Фестивалът продължава с латино танци под звездите на 22. август от 19 часа на Седмото тепе до Джумая джамия. „Лято в Стария град” се реализира от агенция „Антракт” с финансовата подкрепа на Община

Пловдив. Форумът е част от Културния календар на Пловдив.