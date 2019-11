Поетесата Стоянка Боянова, известна в цял свят със своите хайку стихотворения, публикува в многоезичния литературен сайт Plovdivlit десет от най-новите си творби, обрали овациите на литературната критика в Индия.

Многоезичният литературен сайт Plovdivlit навлиза в четвъртата си годишнина с рекордните 1407 литературни произведения от 158 автори.

Стоянка Боянова е завършила физика в ПУ - „П. Хилендарски”. Главен експерт в Българския институт по метрология, София. Автор на 12 книги - девет стихосбирки, роман, сборник с къси разкази и хайку книга, отпечатана в издателство за световна поезия, проза и изкуство Cyberwit.net, Индия, съвместно с Минко Танев. Съавтор в чуждестранни антологии и издания: Япония, Индия, България, Северна Македония, Сърбия, Полша, Германия, Франция, Англия, САЩ, Африка. В „Първата антология на световното гогьоши“, 2019. Редактира речници и книги.

Награди: България, Япония, Индия, Полша, Франция. В Европейския топ 100 на най-креативните хайку автори, 2018, златни звезди - Глобално литературно общество за принос в световната литература, 2019. Включена в „Първата антология на световното гогьоши“, 2019, триезична Haiku Anthology - Краков, Полша, в World Haiku № 12, 13, 14 на японски, английски и български, в Haiku A Concise Anthology и Horizon - Индия, двуезична антология „Отвъд думите” с български и британски поети, „Мамба” - африканску хайку, „Акита – земя на поезията” - Япония, Haibun Today - САЩ, Time Haiku - Великобритания, Освит - Сърбия, Under the Basho - Япония, So Geheimnisvoll - Германия, антологии - 10-ти и 11-ти конкурс на Мемориалния музей Bashō - Япония, Daily Haiku - САЩ, Taj Mahal Review - Индия, „Хайку новине” - Сърбия, „Хайку свят” - България, хайку антология „Прегръдки за непознати” на български и английски, Galaktika Poetike "ATUNIS", РАСТ – Северна Македония. Участва с Минко Танев в международно издание със статии „Поетичните постижения на Баня Нацуиши” (председател на Световната хайку асоциация). Представена в The Haiku Foundation - САЩ.

В редколегията на сп. „Хайку свят”. Председател на Хайку клуб – Пловдив. Зам.-председател на Дружество на писателите – Карлово. Член на Съюза на българските писатели, Дружество на писателите – Пловдив, Дружество на писателите - Карлово, Хайку клуб - Пловдив, Български хайку съюз, Хайку фондацията -- САЩ, Обединеното хайку и танка общество – Великобритания, Световна хайку асоциация – Япония, Глобално литературно общество, Съюз на писателите на обединените нации, Световно съвременно литературно общество – Непал.