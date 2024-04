Платформата "Звезди на операта" на Опера Пловдив представя звездното мецосопрано Светлина Стоянова в "СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР" - Росини на 25 АПРИЛ, от 19:00 часа в Дом на културата

Световноизвестната оперна прима Светлина Стоянова се завръща в България за участие в постановката на Опера Пловдив - "Севилският бръснар" от Росини. Младото мецосопрано със стремителна международна кариера има планирани ангажименти за години напред в едни от най-реномираните оперни театри като Ла Скала – Милано, Виенската Щатсопера, Операта в Хамбург, Операта в Цюрих, Мюнхенската опера, Латвийската опера и много други.

През 2016 г. Светлина Стоянова е най-високо класираната певица в Le Grand Prix de l’Opera. Впоследствие е поканена да записва със Симфоничния оркестър на Българското национално радио, а през 2017 г. е отличена с първа награда в Международния певчески конкурс “Neue Stimmen”.

Светлина Стоянова се присъединява към Виенската Щатсопера като солист за сезоните 2018/19 и 2019/20. Там тя прави своя дебют като Дриада (“Ariadne auf Naxos”), след което изпълнява ролите на Розина (Il barbiere di Siviglia), Керубино (Le nozze di Figaro), Roßweiße (Die Walküre), Лола (Cavalleria Rusticana) и др. Участва и в гостуващи представления на Виенската държавна опера като Керубино в Elbphilharmonie, Хамбург и като Церлина (“Дон Жуан”) в Tonhalle, Дюселдорф.

С Ансамбъл “Матеус” с диригент Маестро Жан-Кристоф Спинози Светлина Стоянова дебютира в ролята на Изабела (“Италиана в Алжир”) във Франция, а през 2020 г. – в ролята на Анджелина (“La Cenerentola”) на фестивала “New Generation” във Флоренция, Италия. Оттогава дебютира в поредица от големи оперни театри и фестивали като Росиниевия оперен фестивал в Песаро, “Болшой театър” в Москва и Цюрихската опера. Тя е особено свързана с Teatro Alla Scala в Милано, където изпълнява роли като Розина (“Barbiere di Siviglia”), Керубино (“Nozze di Figaro”), Зулма (“Italiana in Algeri”) и Дриада (“Ariadne auf Naxos”). След изключително успешния ѝ дебют на фестивала в Глайндбърн като Ruggiero (“Alcina”), за настоящия сезон са планирани поредица от знакови нейни изяви, сред които: Анджелина (“Cenerentola”) в Латвийската национална опера, Керубино (“Nozze di Figaro”) в Staatsoper Hamburg, Бепе (“L’amico Fritz”) в The Royal Concertgebouw Amsterdam и Стефано (“Roméo et Juliette”) в Цюрихската опера.

Отличена е в класацията „30 под 30“на “Forbes” България за 2019 г., а през 2020 г. получава престижната „Грамота за принос към популяризирането на българската култура по света“ от Министерство на културата на Република България. Наградите ѝ включват още Наградата “Даниел Фрошауер” за 2019 г. и Сребърния медал (награда на Музикантската компания).



СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР - Росини

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценография - Елица Георгиева

Костюми – Николина Костова - Богданова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Речитативи - Лучано Ди Мартино

Солисти: Светлина Стоянова, Свилен Николов, Хулиан Енао Гонзалес, Евгений Арабаджиев, Август Методиев, Александър Носиков, Яница Нешева

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив