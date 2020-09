Световният майстор на уличната (стрийт) фотография Джоел Майеровиц дойде в София, за да покаже уникални кадри от опустошенията и реконструкцията на Световния търговски център след атентатите на 11 септември 2001. Изложбата му е наречена „След 11 септември: образи от Кота Нула” и се организира от фондация МУСИЗ.

Ограден и класифициран като местопрестъпление, районът е затворен за всички фотографи, освен оскъдната информация за активистите в охраняваното заграждение, станал известен като “забранения град”. Това, което се случва на кота нула (Ground Zero) през месеците след трагедията, остава строго пазена тайна, но един фотограф заснема всичко - Джоел Майеровиц е единственият, извоювал безпрепятствен достъп до мястото. Снимките му описват трансформацията на Кота Нула през следващите девет месеца, от пълно опустошение до реконструкцията на основите.

Фотографиите на Майеровиц служат не само като елегия за хилядите, които са загубили живота си, но и запечатват неуморните усилия на множеството полицаи, пожарникари, строителни работници, инженери и доброволци, помогнали в процеса на почистване. Образите на физическа разруха и емоционална сила запечатват в снимките моментите на смелост, състрадание и солидарност, настъпили там. Кадрите, които Джоел Майеровиц заснема, са основата на голям национален архив The World Trade Center Archive, който е част от постоянната колекция на Музея на Ню Йорк (Museum of the City of NY). Изложбата ще продължи от 11 септември до 25 октомври в Софийска градска художествена галерия.