Световни рок звезди възпяха Дойранската епопея

Храбростта на българския войник и безграничния му патриотизъм са вдъхновение и основна тема и във фолклора ни и в творчеството на редица поети и писатели. Не една или две песни са посветени на значими битки, възпети са командири и знайни и незнайни герои. За пръв път обаче историята ни се превръща във вдъхновение за песен на метъл банда. И то не коя да е, а на шведският брониран танк в метъл вселената SABATON.

Само преди три дни фронтменът на бандата Йоаким Броден и басистът Пер Сюндстрьом пуснаха видеопослание до родната публика, в която хвърлят бомбата, че най-сетне са готови с парче за България. Това е обещание към метъл феновете тук, отлежало с години. Песента носи заглавието „The valley of death” („Долината на смъртта“) и е посветено на емблематичен момент - битката при Дойран през Първата световна война.

Парчето ще е част от новия албум на SABATON, озаглавен "The War to End All Wars", който ще излезе на 4 март следващата година. Албумът ще съдържа 11 песни и е продължение на предишния “The Great War”, който удовлетвори максимално метъл феновете по целия свят. Новата тава се фокусира върху зверствата, чудесата и събитията около Първата световна война, умело и завладяващо разказани от шведите.

Историческият момент, запечатан в песента на бандата, ни изпраща в ожесточената втора битка от така наречената Дойранска епопея. Битката за пробив в българските позиции започва на 22 април и продължава с малки прекъсвания до 9 май 1917 г. Атаката започва с тежък четиридневен артилерийски обстрел, в който британците изстрелват 100 000 снаряда. В резултат на това насипите и някои дървени структури на предните позиции са унищожени. Българската армия също отвръща с огън от батареите между Вардар и Дойран.

Генерал Владимир Вазов нарежда денонощен огън по позициите на британците. След първоначалната неколкочасова битка между британските и българските батареи нашите продължават още 1 час да обстрелват британските позиции, при което са изстреляни около 10 000 снаряда. Английската пехота започва атаката си в нощта на 24 срещу 25 април, като 12 роти атакуват позициите на втора бригада и след кървава битка успяват да завземат точките „Нерезов“, „Княз Борис“ и „Пазарджик“.

След контраатака на българите, британците са отблъснати с тежки жертви и към 8 часа вечерта се оттеглят. Британските атаки на десния и централния фронт също са отблъснати с помощта на артилерията. В следващите дни британските атаки не са много чести и силни и са отблъснати без проблем от българите. Обаче, заради силния български огън, англичаните отстъпват към първоначалните си позиции от 27 април. Поради критиките на висшето командване британците правят нови опити за пробив. На 8 май след дълъг артилерийски обстрел започват нова атака.

Главното нападение започва в 9 часа с британски войски на 5 вълни към българските позиции. След четири атаки през нощта на 8 срещу 9 май британците търпят тежки загуби и са победени. Кореспондент на Таймс пише, че британските войници наричат точката „Борис“ „долината на смъртта“, откъдето идва и заглавието на песента на SABATON, посветена на България и битката.

Артилерийският дуел продължава и на 9 май, но поради тежки загуби англичаните изоставят всички свои атаки. Те изгубват 12 000 убити, ранени и пленени, като над 2250 загинали британски войници са погребани от българите. Загубите на Девета плевенска дивизия възлизат на 2000, от които 900 умират от болести и рани.

Великият момент от българската история оживява в песента на метълите и така славата и храбростта на участвалите в сражението ще се носи из целия свят в най-скоро време. Честта, оказана ни от бандата, се разчу за минути, а новината бе посрещната с огромен възторг от феновете на SABATON в България, които са хиляди.

„The valley of death” на живо в Пловдив

Метъл почитателите ще имат шанса да чуят парчето „The valley of death” на живо в Пловдив. Групата е част от афиша на най-мащабния рок фестивал в страната “Hills Of Rock”, който ще се проведе на Гребната база на 21, 22 и 23 юли догодина. Шведите са хедлайнери в третия ден и ще забият нови песни и стари хитове.

И до ден днешен музикантите с удоволствие си припомнят първия си концерт в България през 2009-а. Тогава те свирят в София. През 2018-а пък бе първата им "забивка" в града под тепетата, тогава отново част от "Hills Of Rock".

Вече 12 години името SABATON е изковано със златни букви в предпочитанията на родните метъли, а и в листите на организаторите на фестивали. Концертът в Пловдив през 2022 г. е част от европейското турне на бандата, което ще премине през града под тепетата с гръм и трясък.

Бандата са най-желаните учители по история

Знаменитата банда от Фалун, Швеция, е създадена през 1999 г. SABATON имат албуми с милиони продажби и платинен статут в цял свят, разпродадени концерти в повече от петдесет страни, а вокалистът Йоаким Броден - репутацията на един от най-адекватните и емблематични съвременни метъл вокалисти. Групата черпи вдъхновение от военната история и я запечатва във всяка своя песен.

Ако никога не сте имали интерес към подобна тематика, SABATON ще ви накара да размислите. Всяка една тяхна песен е вдъхновяващ и напоителен урок по история, а музикантите влизат в ролята на мечтаните учители.

Творчеството им преминава от сърбите, които се бият през Първата световна война, през легендарните крилати хусари на Полша и възхода на шведската империя при крал Чарлз XII, до руснаците в Сталинград и Нощните вещици (руските авиаторки, тероризиращи нацистите)

Буквално всеки, показал безумна смелост на бойното поле, попада в текстовете на шведската група. "Често ни казват, че си вземат изпитите по история заради нашите песни!", казва с усмивка в интервю за авторитетно американско рок издание вокалистът Йоаким.