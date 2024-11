На 15 ноември от 17:00 традиционно честваме Световния ден на двукрилите (мухи и комари) в природонаучния музей в Пловдив. Водещ на събитието, чиято цел е да популяризира видовете с особено важна роля в екосистемите, е д-р Анелия Павлова.

Анелия Павлова ще запознае публиката с работата си по гъбните комари, какви са предизвикателствата да работиш на терен сред природата, както и с бинокулярна лупа и микроскоп в лабораторията. Събитието ще обърне представата за света на мухите и комарите, от неприветливи създания – в незаменими помощници в полето и в града. Ще бъдат представени интересни видове, след което на присъстващите ще бъде поставена задача да различат двукрилите от други безгръбначни животни.

Много от дребните мухи и комари опрашват растения, които иначе не могат да се възпроизвеждат, други пък помагат в биологичния контрол – например сирфидните мухи, които изяждат голямо количество листни въшки. Гостите на събитието ще разберат защо поскъпва шоколада, ще открият красотата на двукрилите и други интересни факти за живота на насекомите.

Събитието е безплатно, но то не дава право за разглеждане на цялата експозиция на музея. Мероприятието е предназначено за деца и юноши над 10 години, както и за всички любознателни фенове на насекомите.

С благопдарност към домакините от Регионален Природонаучен Музей - Пловдив и креативния дизайн на Историйки/ So Many Stories To Tell.