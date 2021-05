Стоичкови и Бакалова подкрепиха България на Евровизия

Десетки български знаменитости подкрепиха Виктория по пътя ѝ към високото класиране във финала на Евровизия 2021. Сред тях са футболната легенда Христо Стоичков, номинираната за Оскар Мария Бакалова, рок легендите Б.Т.Р. и много други популярни личности от сферата на музиката, спорта и шоубизнеса.

Всички те призоваха българите в чужбина да гласуват за България на 22-ри май. Повече информация може да бъде намерена на BULGARIA2021.COM.

Вчера българският представител се класира на големия финал на най-престижната музикална надпревара в света, където ще изпее песента “Growing Up is Getting Old” под номер 17. Виктория се отличи като един от най-ярките изпълнители във втория полуфинал, където впечатли с емоционалното си изпълнение.

“Growing Up is Getting Old” във втория полуфинал на Евровизия: https://www.youtube.com/watch?v=xORSj7dSfis

Големият финал на Евровизия 2021 ще се проведе на 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.