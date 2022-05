Стихотворение за Украйна стана хит в Европа

Стихотворението „Война“ на Нилс Хав стана истински поетичен хит за броени дни. То е провокирано от войната в Украйна и вече е преведено на всички европейски езици, включително и руски. Стихотворението беше публикувано за пръв път у нас в най-големия сайт за пловдивска литература на различни езици Plovdivlit.

Нилс Хав е поет и разказвач с награди от Датския съвет по изкуствата. Дебютира през 1981 г. със сборника с разкази Предвестник на слабостта. Сред неговите книги са Радостната страна на тялото (1982), Митът е отворен (1983), География на душата (1984), Иранско лято (1990) и др. На английски излиза книгата му Ние сме тук, публикувана от Book Thug, както поезия и проза в редица списания като The Literary Review, Shearsman, Exile, The Los Angeles Review and PRISM International. На датски е публикувал шест сборника с поезия и три с разкази. Негови творби са превеждани на английски, арабски, турски, холандски, персийски, сръбски, албански, кюрдски, китайски, португалски, български. Пътува много из Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Нилс Хав израства във ферма в западна Дания, а днес живее в най-цветната и мултиетническа част на столицата Копенхаген. Многоезичният сайт за литература Plovdivlit е проект на фондация „Пловдив ЛИК“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив. За шеста поредна година проектът е част от Културния календар на Общината.

А ето и самото стихотворение:

ВОЙНА

Думата "война" е забранена в Русия,

за щастие.

Думи като "тревожност", "писъци" и "бомби"

също трябва да се забранят.

Най-тъпото нещо е да мислиш.

Думата "инвазия" е вече забранена.

Данни за военни жертви няма.

За ридаещи войници – да не говорим.

Труповете по улиците и сгазените деца са забранени,

ужасът в мазетата и станциите на метрото.

Думата "смърт", за щастие, е забранена –

смъртта е незаконна в Русия.