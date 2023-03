Следващото издание на най-мащабния рок фестивал в България "Hills Of Rock" през 2024 г. ще бъде зашеметяващо. Точно тази дума подбра организаторът на събитието Стефан Еленков на пресконференция в Пловдив, предаде репортер на "Марица". Той посочи, че преговорите с групи, които да вземат участие, са започнали още през януари.



"Темата "Hills Of Rock" е важна за Пловдив и бих искал да сложа точка на всички спекулации. Заявявам най-отговорно, че това е фестивал на град Пловдив и ще се проведе през следващата година. Дебело искам да подчертая, че през всички години, които сме работили в Пловдив , винаги сме работили в синхрон. Това, което понякога излиза като напрежение и противопоставяне е било въпрос на неизяснена комуникация между нас. Винаги сме имали желанието тези неща да бъдат изчистени. Някои път става въпрос за чисто админстративни вътпроси, правила в държавата, като от Общината например по никакъв начин не са длъжни да се съобразяват с естеството на нашата работа. Но от друга страна правилата, по които се случват големите музикални събития в света са малко по-разлизчни от това, което държавата и общината са приели като правила", обясни Еленков.



Той коментира, че последното издание на Hills Of Rock в Пловдив се е случило при изключително екстремни условия. "Имаше невероятни проблми, свързани с логистиката, невероятни икономически проблеми, дори ако щете от Брекзит. Ние сме сглобявали сцената за Slipknot буквално до 20 минути преди групата да излезе и то заради логистични казуси. Тези неща много тежат при организирането на такива мащабни събития. Имаше и проблеми с полетите. Трите фестивала, които правихме миналата година - Hills Of Rock в Пловдив и София, съшо концерта на Arctic Monkeys в Бургас - до последния момент сме треперели дали ще пристигнат навреме, дали ще се сглоби сцената, дали ще си тръгнат навреме. Всички тези неща оказват голямо влияние върху решението на групите да пътуват през 2023 г. В телефона си имам 40 групи, които са казали, че няма да пътуват и че ще правят турнета през 2024 г", каза още организаторът.



И подчерта: Отказът на групите да обикалят по турнета е единствената причина фестивалът в Пловдив да се отложи за 2024 г.

"По-добре е да направим нещо по-стойностно и смислено, което подхожда на имиджа на фестивала. Ще се постараем артистите, с които преговаряме, никога да не са идвали в България. Очакваме 90 000 души да преживеят рок фестивала на мечтите си. Не ме разбирайте погрешно. Винаги можем да направим това, което други фестивали правят – със стари имена, с групи, които са идвали в България, и то просто за да се случи нешо. От самото му създаване, концепцията за фестивала винаги се е стремяла да бъде нещо ново, да представи нещо различно и неправено досега", каза собственикът на "Фест Тийм".

Билетите

Еленков посочи, че близо 4000 души са си купили билетина тъмно за изданието на фестивала тази година. Те ще могат да ги върнат до края на годината, ако не желаят да се включат в следващото издание. "За 2024 г. по всяка вероятност билети "на тъмно" няма да бъдат пуснати. Тези, които са закупени, ще важат за догодина. С обявяването на първия хедлайнер, ще се обявят и новите цени на билетите за фестивала, които ще бъдат по-високи. Съветвам хората да изчакат, да видят групите и ако не им харесат, да си върнат билетите, защото срокът е дълъг - до края на годината. Ако някои смятат че са чакали много, могат още след седмица да си ги върнат. Но новите билети ще бъдат по-скъпи. Ако тези, които вече имат, няма да доплащат и ще влязат с тях следващата година", разясни Еленков. Той добави, че първият хедлайнер за Hills Of Rock 2024 ще бъде обявен в месеците между май и септември. Към днешна дата няма група, която да е потвърдила участието си за следващото издание на фестивала.