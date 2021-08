Ако някой казва, че няма такова нещо като „Пловдивска мечта”, нека види пътя на световноизвестната Соня Йончева. Само за една седмица тя стана „Почетен гражданин на Пловдив” и взе престижната награда „Певица на годината” на „Опус Класик 2021” за албума си „Rebirth”. Церемонията на раздаването на големите европейски награди ще е на 10 октомври в „Консерт Хаус” в Берлин. „Опус Класик” са европейски еквивалент на американските награди „Грами”.

„Гордея се с това, че в Пловдив се случват невероятни неща. Много деца мечтаят да станат музиканти и артисти и за мен това е много важно. Моята първа роля на тази възраст е да подкрепя младите. Ние сме чувствителни същества - имаме нужда от подкрепа на всички нива”, каза в Община Пловдив тя при връчването на званието.

През есента Соня Йончева ще има серия от концерти с програмата от албума „Rebirth”, в който наред с класическия репертоар има и две песни - българската „Заблеяло ми агънце” и „Like an Angel passing through my room” от репертоара на АББА. Разрешение да я използва е получила от легендата Бени Андершон.

Соня Йончева подчертава, че най-важно за нея е семейството. „Всичко, което се случва на сцената и по света, е като един красив аксесоар. Но моят истински живот са моите деца, съпругът ми, майка ми и брат ми”, подчерта тя. Приказката й започва в едно обикновено пловдивско семейство с майка „лъвица”, която решава, че децата й ще станат големи артисти, още в детската градина.

Години преди Соня да превземе „Метрополитън Опера” през 2013 г., брат й Марин Йончев спечели първото у нас състезание „Стар Академи”. Пласидо Доминго е нейният ментор и голям откривател. Соня Йончева печели точно неговия световен конкурс за таланти „Опералия” през 2010 година. И се превърна в едно от лицата му.

През 2013 година тя се появи на сцената на нюйоркската "Метрополитън Опера". И веднага постигна нещо нечувано - музикалният критик на „Ню Йорк Таймс” Закари Улфи я похвали в първата си статия за нея с цели 6 ласкави епитета - „деликатна, тактична, покъртителна, замечтана, смайваща и отдадена на детайлите”. Преди това маститият критик бе нарекъл певците в "Метрополитън Опера" „пръхтящи от умора коне”.

Сега, на 12 септември, пловдивчанката пее в Хамбург, на 22 е в Букурещ, а след това е на сцената на "Метрополитън" с „Дон Карлос”. Там изпълнява ролята на Елизабет дьо Валоа. На 2 декември на великата нюйоркска сцена тя ще има самостоятелен оперен рецитал.

Ана Уинтор я поиска във „Vogue” на страница за $500 000

Същата година Соня се появи на страниците на „Vogue”. Там тя разказа: „Майка ми е „лъвица” - така наричаме такива жени в България”. От елитното списание говорят с нея, докато разхожда в количка малкия си син Матео в „Сентръл Парк”. Преди това лично главният редактор Ана Уинтор я иска на страници, чиято рекламна цена е 500 хиляди долара всяка.

За статията Йончева е снимана с дрехи от елитни марки и бижута за десетки хиляди. Гримирана е за уникалните черно-бели фотоси от елитния нюйоркски специалист по макиаж Георги Сандев.

Там Соня разказа как от 6-годишна е започнала да взема уроци по пиано. „Бях много стеснителна и първите концерти, на които съм излизала, ми помогнаха много да преодоля това”, разказва пред списанието тя. „Пловдивската мечта” започва, когато на 12 години попада случайно на певчески курс в тогавашния Дом на културата „Стефан Кираджиев”. „Преподавателка от Пловдив започна да пее ария от Моцарт. Бях запленена и така се запалих по оперното пеене”, разказа пред „Vogue” Соня. И когато майка й я чула как пее, казала: „Ти ще станеш голяма оперна звезда”!