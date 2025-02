Шведските прогресив магьосници "Opeth" се завръщат за разтърсващ концерт в България. Три години след незабравимия пърформънс на Античния театър в Пловдив, те ще превземат зала "Асикс Арена" в столицата. В официалната страница на бандата в социалните мрежи излезе анонс за европейско турне. Там е обявено, че ще свирят у нас на 10 октомври тази година. Обиколката им из Европа включва Германия, Италия, Хърватия, Австрия, Румъния, Унгария и други.



Припомняме, че последният концерт на "Opeth" в страната бе в Пловдив през септември 2022 г. Той трябваше да се състои в столичната зала "Универсиада", но бе преместен в града под тепетата. Организатори бяха Blue Hills Events.



Те организират и концерта на 10 октомври.





И този път Opeth ще представят шоу, което ще ни накара феновете да се почувстват така, сякаш ги гледат на живо за първи път. Но при Opeth винаги е така – очаквай неочакваното. Те са отворени към експеримента, с лекота придават нов и винаги свеж израз на идеите си, без да забравят корените си.

В забележителната си над 30-годишна кариера бандата не само преминава през множество промени в състава, но и през истински метаморфози, отправяйки музикални предизвикателства както към себе си, така и към феновете си.





Познавачите на явлението Opeth казват, че с новия си албум групата е сътворила нещо отвъд въображението – музика, която надскача дори техните собствени стандарти. „The Last Will and Testament“ е най-мрачният и тежък албум, който са писали от десетилетия, и същевременно е техният най-смел прогресив проект.

Opeth са известни със способността си да пресъздават сложността на музиката си на живо по уникален начин, съчетавайки прогресив метъл с фолк, джаз и дет метъл. Те са културен феномен, а музикалното наследство, носещо подписа на Mikael Åkerfeldt, вероятно скоро ще бъде разглеждано в специализираните учебни заведения като пример за напредничаво композиторско мислене.

А нагледен урок по това изкуство ще получим на 10 октомври.

На 26 февруари регистрираните в сайта на Opeth ще получат от мениджмънта на групата специален код, с който ще могат ексклузивно да закупят билети в рамките на 48 часа. На 27 февруарипоследователите на Opeth в Spotify ще получат от официалния канал на групата код за предварителен достъп и ще могат да се възползват от 24-часов ексклузивен период за закупуване на билети. Ако сте регистрирани в някой от тези канали, следете имейлите си за получен код и инструкции от мениджмънта на Opeth за достъп до предварителната продажба. На 28 февруари билетите ще бъдат достъпни в системата на Еventim за всички фенове без кодове и ограничения.