Броени дни остават до единственото по рода си трибют шоу с най-големите хитове на титаните Metallica от световноизвестния оркестър Scream Inc. Мащабното събитие, което няма аналог, ще е на 14 ноември от 19 часа в "Колодрума" в Пловдив.

Украинско-полският музикален колектив азтърсва сцените от 2008 г. насам. Вече има зад гърба си над 700 изнесени концерта и 1 000 000 души публика. Историята на Scream Inc. започва в оживения град Киев. Основано от Андрю Лиути, заедно с Макс Разкрут, това динамично дуо полага основите на група, която в крайна сметка преминава далеч отвъд пределите на родината им.



От самото начало на групата се появява една концепция. Подхранвана от непоколебима страст към музиката и дълбока любов към Metallica. Така решават да се заемат с нелеката задача да вдъхнат живот на емблематичните хитове на Metallica.

И не след дълго един от най-значимите етапи в развитието на бандата идва със спиращия дъха трибют на Metallica с историческия концерт S&M със симфоничен оркестър в Сан Франциско през 1999 г. Scream Inc. пресъздават това легендарно шоу, завладявайки публиката както у дома, така и по целия свят. За последователите си в цял свят Scream Inc. е пяла на някои от най-големите сцени в Европа. С изпълнения в 17 европейски държави като Украйна, Полша, Швейцария, Испания, Португалия и Гърция, те са демонстрирали своята несравнима отдаденост на музиката, която обичат. И не става дума само за кавъри на класически произведения. Scream Inc. се занимават с това да вдъхнат живот на същността на творчеството на Metallica, но със сърце и душа.

Само след седмица предстои музикално шоу, за което в Пловдив и страната ще се говори дълго.