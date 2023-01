Scorpions ще забият на 60 км от тепетата

Единственият фестивал, който към момента има обявен хедлайнер, е Midalidare Rock In The Wine Valley 2023, който се провежда в Могилово. Селото е само на 59 км от Пловдив и вече две години кара много от пловдивчани да си пускат едноседмичен отпуск. Третото издание на класическия рок маратон отново ще е три дни - от 30 юни до 2 юли, като ще стартира в първия ден с германските легенди Scorpions.

Рок ветераните ще изпълнят песни от последния си албум „Rock Believer” и всички свои класики. Групата е продала над 120 милиона копия от албумите си, вокалистът Клаус Майне и колегите му са изнесли над 5000 концерта. Носители са на множество награди, имат звезда на Рок алеята на славата в Холивуд. Сред вечните им хитове са “Wind Of Change”,“Rock You Like A Hurricane”, “Still Loving You”, “Send Me An Angel” и много други.