Събират на една сцена четири родни метъл банди

След дългата пауза на музикалните сцени по целия свят в столичния Парк център “Юнак” стартира поредица от дългоочаквани летни концерти. Те ще се състоят при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с дистанция между хората и дезинфекция.

В разгара на лятото сцената на Парк център “Юнак” ще се нажежи от тежки метъл рифове! Новият проект METAL BLAST 2020 събира заедно четири от най-нашумелите български групи, които ще разтърсят феновете на хеви музиката на 25 юли 2020-а! Метъл почитателите ще видят на живо бандите KhanЪ, 40 Days Later, Gwendydd и Rival Nation.

KhanЪ

„Софийската фолккор чета Khanъ е основана през 2009 г. и след множество промени в състава групата издава своето дебютно ЕР „Правда“ през 2015 г. и първи дългосвирещ албум „Знамение“ през 2016 г. Khanъ има изключително характерно звучене, което преплита хардкор китари с български фолклорни мотиви. През 2019 година излиза последното EP на групата, което носи името “Отвори очи”.

40 Days Later

40 Days Later се сформират през 2008 година и преминават през много трансформации, докато стигнат до сегашния си състав и стил. През 2017-а бандата издава и своя дебютен албум - Alterations. Освен множеството турнета и концерти из България, групата е споделяла една сцена с изпълнители като Bullet For My Valentine, Monuments, Vola и Kadinja.

Gwendydd

Gwendydd е първата българска метъл група с преобладаващо женско присъствие. Създадена е през 2018 г. в София. Gwendydd наскоро издадоха дебютния си албум “Human Nature”, който ще чуем на живо на сцената на Парк център “Юнак”. Бандата вече работи и по втори албум.

Rival Nation

Rival Nation са новосформирана група, създадена от дългогодишни музиканти, членове на бандите Порок, Rock Up и GpoinT. Те определят стила си като алтернативен рок. Музикантите ще излязат пред публика за пръв път по време на Metal Blast 2020!

Първите 200 билета са на цена от 10 лв. След изчерпване на промоционалните билети цената им става 15 лв. На място в деня на събитието билетите ще са на цена от 20 лв. Пропуски могат да бъдат закупени в мрежата на Bilet.bg и Besttickets.