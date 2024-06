В концерта RAY ON MY MIND SYMPHONY – продължението, участват оркестъра на Държавна опера – Стара Загора и Военния Биг бенд – Стара Загора с диригент кап. Цветомир Василев

RAY ON MY MIND SYMPHONY е продължение на проекта на саксофониста Крейг Бейли и джаз музиканта Петър Салчев, създаден преди няколко години и преживял своя успех на различни сцени в България. Сега концертът RAY ON MY MIND се завръща, за да блесне с оркестъра на Държавна опера – Стара Загора и Военния Биг бенд – Стара Загора под диригентската палка на кап. Цветомир Василев и да разкаже в музика за живота на легендарния Рей Чарлз.

Премиерата на новия проект е на 1 и 2 юли от 21.00 часа на сцената на Античния форум „Августа Траяна” в Стара Загора. На 7 юли RAY ON MY MIND SYMPHONY ще гостува на Летния театър в Бургас, а на 12 юли – в лятно кино „Орфей” в Пловдив. Началото е от 21 часа.

Билети се продават в цялата мрежа на Ивентим, на касите в Пловдив и онлайн, както и на място преди концерта.

В RAY ON MY MIND SYMPHONY ще прозвучи оригинална музика, аранжирана специално за симфоничен оркестър от Крейг Бейли, който е дългогодишен солист на оркестъра на легендарния Рей Чарлз. В концерта са включени някои от незабравимите му хитове, нареждащи го до най-ярките личности в съвременната американска и световна култура. Наричат го Гения, отличил се като новатор – основоположник на соул музиката.

РЕЙ ЧАРЛЗ събира множество жанрове в своя характерен стил на музициране. Признанието съпътства целия му творческия път – от провъзгласяването на Georgia on My Mind за официална песен на щата Джорджия, през удостояването му със звезда на Холивудската алея на славата, до въвеждането му в Залите на славата на рокендрола, на ритъм енд блус и на кънтри музиката, както и присъждането му на почетно отличие от центъра „Кенеди“. Сред неговите 17 награди „Грами“ е и отличието за цялостни постижения. В дискографията му има множество сингли, оглавили класациите и албуми с платинен и златен статус на продажби.

Крейг Бейли е един от малкото артисти, чиято музика от първо лице ни среща с таланта и енергията на великия Рей Чарлз. Нещо повече – авторската му музика в проекта го прави и достоен последовател на културата, която завинаги ще бъде белязана с имената на творци Рей Чарлз, Монго Сантамария, Арт Блейки, Джордж Коулман.

Солистът в проекта, Петър Салчев споделя:

„Рей Чарлз съпътства живота ми още от моето детство, когато родителите ми непрекъснато слушаха музиката му. (...) Това е едно историческо наследство, което предстои да бъде изучавано и изследвано. При мен в този проект се преплитат няколко мисии. Едната от тях е наистина да изучим и да разберем повече за вдъхновението, мотивите и емоциите на Рей, а другата– да разпространим и разкажем историите и посланията от музиката му, да я направим може би малко по-интересна за младите, които все по-рядко чуват за музиката от тази епоха.“

Алт саксофонистът КРЕЙГ БЕЙЛИ e роден през 1960 г. в Синсинати, щата Охайо. От ранно детство той се запознава с основни музикални направления като госпъл, класическа музика, соул и джаз и започва да ги интерпретира. На 16-годишна възраст получава стипендия за обучение в Музикалната консерватория в Синсинати, където свири в класически и джаз ансамбли, браси симфонични оркестри. Продължава обучението си при легендарния саксофонист Джаки Маклийн в HartSchool of Music в Кънектикът. През 1984 г. се дипломира като бакалавър от Университета на Маями във Флорида. С характерния си тон и лиричен стил Крейг Бейли се нарежда сред най-търсените музиканти в Ню Йорк. От 1987 г. е музикален директор, аранжор, водещ саксофонист и флейтист в оркестъра на Рей Чарлз. Междувременно участва в проекти на Руфъс Рийд, Том Харъл, Боби Уотсън, The Bronx Horns. Той е и преподавател в училищната система на Ню Йорк. Днес Крейг Бейли е един истински и достоен посланик на американската култура по целия свят и не на последно място – познат като любимия саксофонист на своя дългогодишен ментор и работодател – легендарния Рей Чарлз.

ПЕТЪР САЛЧЕВ е един от изявените български джаз музиканти на нашето време. Богатата му творческа биография е впечатляваща. Осъществява редица записи за Българската национална телевизия и Българското национално радио, солист е на Биг бенда на БНР, Биг бенд – Пловдив, работи с Ангел Заберски – син, Живко Петров, Христо Йоцов, Симеон Щерев, Теодосий Спасов, Асен Дойкин, Милчо Левиев, Петър Петров, Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Оливер Йосифовски, Костас Магинас, Мариус Поп, Дорина Маркова, Борис Тонков, Крейг Бейли, Армел Дюпа. Концертира на сцените на всички джазфестивали в България. Изнася концерти във Великобритания, Германия, Австрия, Дания, САЩ, Турция, Гърция и Румъния. От 2005 г. е асистент в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, преподавател по поп и джаз пеене, педагогическа практика и методика в катедра „Класическо и поп и джаз изпълнителско изкуство“.