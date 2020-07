Sabaton забиват на Midalidare Rock In The Wine Valley

Sabaton се присъединяват към фестивала за рок музика Midalidare Rock In The Wine Valley. Останалите рок величия, потвърдили участието си в четиридневния фест, са Judas Priest, Within Temptation, Running Wild, Delain, Lacuna Coil, The Dead Daisies, Freedom Call и Project Renegade.

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 15, 16, 17 и 18 юли 2021 година, а Sabaton ще са хедлайнери в първия ден. За всеки, закупил тридневен билет преди 15 юли 2020 година, допълнителният ден на фестивала със Sabaton ще бъде напълно безплатен, като подарък от организаторите. Той е за всички онези, които повярваха и не върнаха билетите си, а дори напротив - продължиха да подкрепят фестивала, купувайки пропуски в тези особени за всички ни времена. По този начин Midalidare иска да им благодари и заедно да отпразнуват техния десетгодишен юбилей.

За Sabaton:

След почти две десетилетия от създаването си, шведските пауър метъл герои Sabaton затвърдиха репутация си на една от най-работещите групи в бизнеса - спечелвайки легиони от лоялни фенове по целия свят, записвайки осем студийни албума (включително два с платинени продажби), получавайки всевъзможни номинации и взимайки множество награди за музиката си. Известни със своите китарни рифове и разпознаваем глас на вокала си Joakim Brodén, групата отказва да бъде вкарана в точно определен стил. Феновете трябва да ги знаят само като Sabaton: метъл групата, която пее за войните в реалния живот и хората, които играят роля в тях - на изтощителни кампании и ослепителни актове на храброст, на великолепни победи и трогателни лични борби - истински истории, по-невероятни от всякакви измислици.