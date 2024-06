С Джаз под звездите Крейг Бейли влиза във вила Алма

Крейг Бейли – дясната ръка на легендарния Рей Чарлз идва във Вила Алма в Старосел. На 4 юли т. г. се очаква едно незабравимо музикално събитие – бутиковия концерт „Ray On My Mind” или Джаз под звездите.

RAY ON MY MIND Symphony e последния проект на саксофониста Крейг Бейли и на джаз музиканта Петър Салчев. Роден преди няколко години и преживял своя успех на различни сцени в България, „Ray On My Mind“ се завръща, за да блесне с оркестъра на Старозагорската опера. По време на концерта ще звучи оригинална музика, аранжирана специално за симфоничния оркестър от Крейг Бейли. В концерта са включени

някои от незабравимите хитове

на легендарния Рей Чарлз.

„Концертът ще е в красивата градина на Вила Алма Старосел, където ще

създадем магическа атмосфера за една вечер – казват любезните домакини от Вила Алма Старосел. – За комфорта на гостите ще се погрижат МобилдРенд, a за вкусната част на събитието – Poke Foods и винарска изба Драгомир. Елате, за да се насладите на оригинална музика, написана и аранжирана от Крейг Бейли, включително някои от неговите незабравими хитове, които го нареждат сред най-ярките звезди на съвременната американска и световна култура!“

Реновираната старинна постройка

е проект на две сестри:

Александрина и Мария. Александрина Александрова е интериорен дизайнер, нейния фин характерен почерк личи във всеки детайл на вилата, която впечатлява с лукс, топлина, комфорт и индивидуалност. Сестра й Мария Николова пък е агроеколог с бохемска душа, с отношение към вкусната чиста храна и хубавото вино. Нейно дело е красивия двор, екологично чистата зеленчукова градина със сезони зеленчуци и свежи подправки.