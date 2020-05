Фестивалите с рок и кукли в Пловдив остават за догодина

Макар организаторите на доста фестивали в Пловдив да решиха да ги проведат, въпреки епидемията от COVID-19, някои отпаднаха напълно и бяха пренасрочени за следващата година.

Кърпата хвърлиха от „Уикенд в Пловдив“, който трябваше да се проведе в периода 13-15 март, и Дефиле „Вино и гурме“, плануван за миналата седмица, на 9 и 10 май. За сега още няма яснота за нови дати. Двата формата се финансират по годишната програма за развитие на туризма и Община Пловдив и организаторите взеха тежкото решение да изчакат положението с обстановката покрай COVID-19 да се успокои.

Колкото до рок фестивалите, които несъмнено са едни от най-посещаваните, там ситуацията е ясна – отлагане.

Първи това обявиха организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley, което се провежда в село Могилово, Чирпанско. Той трябваше да подари истинско тридневно преживяване на рок феновете на 17, 18 и 19 юли, когато щяха да гостуват групите Judas Priest, Within Temptation, Running Wild, Delain, Lacuna Coil и Project Renegade.

Новият план е фестивалът, отличаващ се с къмпинг зона и винарна, да се случи на 16, 17 и 18 юли 2021. Бандите вече са потвърдили участието си догодина, водят се преговори и с други.

„За нас Midalidare Rock In The Wine Valley не е поредното музикално събитие. От обявяването на фестивала работим усърдно, за да ви приветстваме в нашия свят, да ви създадем неподправена емоция и да превърнем всички моменти в спомени. В момента работим с всички групи и мениджъри, които бяхме ангажирали за 2020, и се надяваме да ги запазим и за 2021 година.“, казват организаторите.

Другият анулиран рок фестивал е пловдивският Hills of rock. След дълго мълчание от страна на мениджърите, най-после излязоха със становище, в което се съобщава, че фестът ще се измести за следващата година, защото позволената за използване площ от 30% от терена не е достатъчна за провеждането му. Другата причина, която не се споменава в официалното съобщение, е че голяма част от световните изпълнители анулираха турнетата си за цялата 2020 година.

Това включва и хедлайнерите Slipknot, чието участие в България се проваля за пореден път. По-запознати с рок индустрията споделят, че най-вероятно ню метъл бандата няма да е част от програмата на Hills-а догодина, защото през 2021-ва нямат обявено турне и не се знае дали такова изобщо ще се направи. Засега закупените билети важат за новите дати без презаверка, а след като се обявят и новите групи, ако някой иска да върне билета си, ще получи парите си обратно.

Любимият на всички малчугани Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“ на Държавен куклен театър Пловдив също няма да се състои. 24-тото издание и съпътстващият го модул за представления на открито TheatAir се изместват за есента на 2021 година. Като главна причина организаторите дават несигурността покрай пандемията от коронавирус, затруднените пътувания през граница, които ще попречат на чуждестранните артисти да пристигнат в България, а и карантината, на която ще трябва да се подложат, както и опазването на здравето на публиката и пловдивския екип.