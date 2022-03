Долу маските! Горе ръцете за качествената музика! Музикална бомба ще избухне в Пловдив предстоящото лято. На сцените в града под тепетата ще стъпят големи имена от световния музикален шоубизнес, а феновете най-накрая ще могат да им се насладят истински, след като коронавирусът даде заден, а с него и противоепидемичните мерки в страната.

Духът на Испания ще превземе Пловдив в началото на лятото. Вечер на автентичното фламенко, на виртуозните китарни изпълнения, на високите вокални партии, на огнения ритъм и зашеметяващите испански танци очакват пловдивчани и гостите на града на 17 юни, петък, от 19.30 часа. Това ексклузивно преживяване ще подарят на града под тепетата от Edu Vico Septet - фламенко група, предвождана от звездата на испанската китара Еду Вико.

Той е добре познат на ценителите на виртуозното китарно майсторството. Вико е ученик на легендите Хуан Гомес „Чикуело“ и Диего Кортез. Свирил е в напълно разпродадена зала на Драматичен театър - Пловдив. Сега Еду се завръща, за да награди публиката си с голям спектакъл. Виртуозът ще се качи на сцената с трупа от изящни музиканти, певци и огнени танцьори, които са част от Националния балет на Испания.

Ден след него, отново на сцената на Античен театър, ще се качи най-красивият глас на фадо - магнетичната и изключително огнена португалка Карминьо. Така пловдивчани и гости на града ще могат да се гмурнат в мечтан иберийски музикален уикенд с огнена музика на живо и с цяло сърце и душа да възкликнат… ОЛЕ!

Мария Кармо Карвало де Андраде, както е истинското име на певицата, позната на публиката си като Карминьо, е най-разпознаваемият португалски артист. Албумите й достигат платинени тиражи, изнася концерти в цял свят, а страстните й сингли заемат водещи места в световни класации! Карминьо е момиче, което еднакво добре стои на кориците на музикалните и модните списания. В шеметната й кариера заслужено място ще намери и предстоящият концерт в Античния театър. Карминьо и нейната група ще излязат на сцената в 19.30 часа, за да потопят публиката в „саудаде“ - труднопреводимата на друг език или музикален стил носталгия по любов… или по друг начин казано - фадо.

Карминьо е родена сред звуците на китари и напевите на фадо. Дъщеря на известната певица Teresa Siqueira, тя започва да пее пред публика на дванадесетгодишна възраст. Следват предложения за запис, но тя отлага за няколко години, осъзнала, че пеенето изисква зрелост, която все още не притежава. Завършва образованието си със специалност „Маркетинг и реклама”, пътува в цял свят, като участник в различни хуманитарни мисии, и натрупала опит се завръща в Лисабон, решена да се отдаде изцяло на артистична кариера.

Дебютният й албум "Fado" е абсолютна сензация! Годината е 2009-а - тиражът му достига платинен статут, а британското списание "Songlines” го поставя под номер едно в годишната си класация. Следват още четири супер успешни албума, концерти в цял свят и първи места в класации. Животът разкрива Карминьо като смел и задълбочен артист, който никога не забравя корените си и използва музикален език с вековна история, но разбираем и за нейното поколение.

След горещите ритми, Пловдив ще бъде направо отнесен от рок и метъл величия. На 21, 22 и 23 юли на Гребната база ще се проведе най-мащабният рок фестивал в страната - Hills of Rock. След като бе отлаган 2 години, той се превърна в най-дългоочакваното събитие не само от пловдивските рокаджии, а и от феновете във всички съседни държави, които виждат в тези три дни отлична възможност да пътуват и да гледат идолите си на живо. Афишът за фестивала вече е готов, а само от присъствието на бандите в него земята започва да се тресе. Групите, които ще свирят на трите сцени - Main Stage, Music Jam и На Тъмно, са точно 50.

На 21 юли сцената ще изкъртят хедлайнерите Slipknot, също Heaven Shall Burn, Rise Of The Northstar, NERVOSA, Ravenface, Elvana, Klogr, 5RAND, Fallcie, 40 Days Later, Sin Seekas, Керана и космонавтите, Ogi 23, This Burning Day, Deadscape, Homeovox & Jin Monic. На 22 юли трите сцени ще завладеят Mercyful Fate, Behemoth, Bury Tomorrow, Majestica, Marko Mendoza, Balidsa, Nightland, Konkurent, Tenside, Dash The Effort, Milena & Band, Dumbfound, Siluet, Severozapadnyatsite, Dishonored, Boomerang & Abysmatic. Финалния трети ден, 23 юли, феновете ще куфеят със Sabaton, Testament, Dagoba, Mister Misery, The Modern Age Slavery, Hangarvain, Power Crue, District 13, Basska, Hellion Stone, K.O.R.A, Pizza, Scroletics, Dead Man's Hat, Maze Hunters & Artificial Comet.

Само преди броени дни организаторите на фестивала от Фест Тийм заявиха, че към звездния афиш се присъединяват и Elvana, и Marco Mendoza.



Емир Кустурица, ZAZ и Bomfunk MC's забиват във Велинград

Bomfunk MC's, които накараха целият свят да танцува и да си припява "Freestyler", пристигат в България за ARTE Feastival 2022 във Велинград. Но това не е единствената изненада. Към досегашните звездни имена в афиша се присъединяват още The Cardigans, John Newman, Leeroy Thornhil, Delinquent Habits и Regard. Мащабното събитие ще се проведе в дните 26-28 август. Сред вече обявените артисти са ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, N.O.H.A., Kosheen, S.A.R.S., Amparanoia, Gipsy Groove и Sister Bliss от Faithless.

Ясни са и участници на други две сцени на мащабния фестивал. На Comedy & Cinema Club до момента участие са потвърдили Христо Шопов, Христо Гърбов, Владислав Карамфилов-Въргала, Мария Сапунджиева, Мариана Миланова, Ованес Торосян, София Бобчева, Димитър Иванов-Капитана и Благой Бойчев.

На Chef’s Stage засукани гурме ястия на място ще подготвят Лео Бианки, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова и Виолина Маринова, а списъкът предстои да се удължава.

Най-новият и прогресивен български фестивал не само обогатява музикалната си програма, но добавя и нова детска зона - Kids Zone, за да затвърди имиджа си на фестивал за всяка възраст и вкус. Мащабни семейни забавления очакват и най-малките посетители на фестивала във Велинград.