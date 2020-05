Рок фестът Midalidare се отлага за догодина

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley се измества за 2021 година заради пандемията от коронавирус, обхванала света. Новите дати, на които ще можем да се срещнем с величията Judas Priest, Within Temptation, Running Wild, Delain, Lacuna Coil и Project Renegade са 16, 17 и 18 юли.

Midalidare се наложи през последните няколко години като събитие, което може гордо да замени вече несъществуващите рок фестивали в Каварна, София и Бургас, и да се превърне в традиция.

Провежда се в рамките на три дни в къмпинг зона в село Могилово, а вече направените резервации за зоната и закупените билети ще важат за следващата година без презаверяване.

„От обявяването на фестивала работим усърдно, за да Ви приветстваме в нашия свят, да Ви създадем неподправена емоция и да превърнем всички моменти в спомени. За съжаление рискът от заразяване с вируса COVID-19 е много голям, което наложи отлагането на турнето на основния ни хедлайнер Judas Priest за 2021. Това налага отлагането на фестивала, смятаме че в такъв момент здравето на хората е на първо място.“, казват организаторите.

Ако някой иска да върне билета си, ще получи платената сума обратно след края на извънредното положение на мястото, в което го е закупил.