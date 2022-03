Броени дни остават до старта на кинофестивала София филм фест в Пловдив. Откриването е в четвъртк, 17.03 от 18.30 часа с филма на Сърджан Драгоевич „Небеса“. Сръбският режисьор, известен на публиката с „Парад“, лично ще представи филма си в LUCKY Дом на киното.

Част от 17-ия София филм фест в Пловдив е и международната премиера на „Януари“ - дебютният игрален филм на майстора-документалист Андрей Паунов. Той е вдъхновен от едноименната пиеса на Йордан Радичков. Под умелата режисура на Паунов, великолепните актьори Самуел Финци, Йосиф Сърчаджиев, Захари Бахаров, Леонид Йовчев и Малин Кръстев се включват в разказването на история, изпълнена с тайнственост. „Януари“ можем да гледаме в петък, 18 март, от 18:30 часа.

Дългочакано заглавие „Спенсър“ ще можем да гледаме в последния ден на фестивала - на 27 март от 18 часа. Филмът разказва за принцеса Даяна, като нейната роля ще изиграе Кристен Стюарт, която е с номинация за „Оскар“ за главна женска роля.

Още един сръбски гост пристига в Пловдив в края на тази седмица - Радивое Андрич, който е добре познат на българските зрители с хитовете „Когато порасна, ще стана Кенгуру“ и „Светкавици“, ще представи лично своя най-нов филм „Как се научих да летя?“ в Пловдив на 19 март, събота от 12 часа. Проектът е създаден по награждавания роман на известната детска писателка Ясминка Петрович и бе представен в развитие на София Мийтингс 2018. „Как се научих да летя?“ е съвместна продукция между Сърбия, Хърватия, България и Словакия. Филмът разказва семейна история през погледа на една тийнейджърка.

Носителят на голямата награда за най-добър филм „Кристален глобус“ в Карлови Вари 2021 „Докато мога да вървя“ („As Far As I Can Walk“) на сръбския режисьор Стефан Арсениевич е съвременен прочит на традиционен средновековен епос, в който африкански мигранти играят в ролите на сръбски национални герои. Във филма участват и българските актьори Башар Рахал и Стефан Денолюбов. Филмът ще гледаме на 27 март от 20:30 часа.

„Брайтън 4“ е третият пълнометражен игрален филм на Леван Когуашвили след „Улични дни“ и международния фестивален хит „Срещи на сляпо“ с над 20 награди от фестивали по целия свят, 3 от които на София Филм Фест. „Брайтън 4“ ще бъде представен в Пловдив лично от неговия автор Леван Когуашвили и продуцента Стефан Китанов. Прожекцията е на 21 март от 18:30 часа.

Билетите за фестивала се продават на касата на LUCKY Дом на киното – всеки делничен ден след 16 часа и в почивните дни след 10:30 на цена от 8 лева, с намаление – 6 лева за учащи и пенсионери и карта за 5 прожекции за 35 лева.