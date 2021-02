Провъзгласиха Соня Йончева за почетен гражданин на Пловдив

Световно известното българско сопрано Соня Йончева стана почетен гражданин на Пловдив, съобщи директорът на Общински институт „ Старинен Пловдив” Богомил Грозев. По негово предложение и на кмета на града Здравко Димитров певицата се нареди сред най-младите именити пловдивчани, заслужили голямото признание. През миналото лято Соня Йончева подари на родния си град концерта „Завръщане” и въпреки пандемията успя да напълни Античния театър в Пловдив. Тогава певицата рисковано се върна след триумфа си на 100-годишния юбилей на фестивала в Залцбург, за да изнесе своя спектакъл. Тя излезе на сцената заедно с младия певец Божидар Божкилов, когото избра сред 50 талантливи млади български изпълнители, както и с брат си Марин Йончев. Концертът беше под диригентството на маестро Найден Тодоров с оркестъра на Пловдивската опера.

„Много съм щастлива, че получавам признание в родния си град. Пловдив е началото на моя път. Винаги ще се завръщам в него” , каза развълнувана Соня Йончева от дома си в Женева.

На 24 февруари оперната дива ще пее на наградите " Victoire de la Musique”, a на 27 февруари голямото сопрано ще изнесе своя рецитал за поредицата "Звездите на Метрополитън опера на живо". Концертът ще бъде заснет в залата на библиотеката на манастира "Шусенрид" в Югоизточна Германия. Цялото събитие ще продължи малко повече от час. Включени са откъси от "Аида”, "Русалка”, "Бохеми", "Трубадур" , арии от Пърсел и Хендел и една от вечните песни на Едит Пиаф - "Химн на любовта". Йончева ще пее в съпровод на пиано на Малкълм Мартино.

Първият сингъл и видео от новия й албум „Rebirth” (Прераждане) се радва на огромен интерес сред меломаните от цял свят. В албума, наред с класическия репертоар и музика от Клаудио Монтеверди, Франческо Кавали, Орландо Гибънс, Хосе Марин, Луис Аларкон, Барбара Строци, Алфонсо Ферабоско и др., е включена и българската песен "Заблеяло ми агънце", както и "Като ангел, минаващ през моята стая" ( Like An Angel Passing Through My Room, 1981) от репертоара на "АББА", за която световноизвестното българско сопрано получава благословията на Бени Андершон от шведската група.

По настояване на Йончева клипът е заснет в България от български екип. Режисьор е Ема Константинова, а оператор е носителят на награда „ Златна Роза” Румен Василев. В клипа има кадри от Родопа планина, Побитите камъни, Белоградчишките скали и река Марица.

В началото на март новият четвърти албум на Соня Йончева за Sony Classical ще бъде по магазините в целия свят и на всички стрийминг платформи.

“Този проект е от изключително значение за мен. С него искам да подчертая вечния квалитет на тази музика и чувството на безкрайна свобода, което ни подарява. Това е апел към прераждане и възстановяване, от които нашият свят отчаяно се нуждае“, каза Йончева пред звукозаписната си компания.

Билетите за „Гала в София” на Соня Йончева и Пласидо Доминго се продават с бързи темпове, съобщиха от мениджмънта на певицата. Половината от тях вече са изчерпани.

На 31 август Соня Йончева ще излезе с Пласидо Доминго точно в 20 часа на специално построена сцена за концерта пред катедралния храм „Свети Александър Невски“. Те ще изпълнят арии и дуети от прочути опери.

Основен партньор на музикалното събитие е Столична община.

Партньор е и Министерство на културата.

Билетите са на цени от 50 до 250 лв. Само за ВИП зоната пропуските струват 300 лв. и към тях има специален подарък.

Всички билети за концерта на Соня Йончева и Пласидо Доминго са в продажба в мрежата на касите на Изипей или онлайн на www.epaygo.bg.