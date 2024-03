Програма на Пловдивската опера за месец април

02.04 –вторник- ДК „Б. Христов“ - 19.00

ГАЛА: TUTTO VERDI

Със специалното участие на Кирил Манолов

Диригент – Павел Балев

Програма: Увертюри, арии и сцени от оперите Жана д'Арк, Макбет, Бал с маски, Набуко, Трубадур, Силата на съдбата, Отело

Солисти -Марк Фаулър, Александър Баранов

Хор и Оркестър на Опера Пловдив

GALLA: TUTTO VERDI

05.04 –петък– ДК „Б. Христов“ - 19.00

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Диригент – Павел Балев

Солист – Лия Петрова

Програма: Сибелиус - Концерт за цигулка

Пипков - симфония №2

Оркестър на Опера Пловдив

Концертмайстор - Красимир Щерев

SYMPHONIC CONCERT

06.04 –събота– Драматичен театър – 19.00

УТРЕ СЛЕД ДНЕС

танц-театър от световния хореограф Раду Поклитару

„ДЪЖД“

музика – Й.С.Бах и песни на народите

художник костюми - Анна Ипатиева

осветление – Олена Антохина

асистент-хореограф – Артем Шошин

„УТРЕ“

музика - Шопен

художник костюми и асистент-хореограф – Артем Шошин

осветление – Олена Антохина

Балет на Опера Пловдив

TOMORROW AFTER TODAY



09.04 -вторник–ДК „Б. Христов“ - 19.00

БОХЕМИ - Пучини

Диригент – Лучано Ди Мартино

Постановка – Нина Найденова

Музикален ръководител – Лучано Ди Мартино

Сценограф – Елица Георгиева

Художник костюми – Стив Алмериги

Реплика Костюми – Николина Костова – Богданова

Асистент режисьор – Марк Фаулър

Хормайстор – Цветан Цветков

Асистент сценограф – Христо Семерджиев

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти- Томас Павилионис, Валери Турманов, Алпер Юнлютюрк, Божидар Божкилов, Евгения Ралчева, Исидора Молес, Михаил Пулиев, Николай Бачев, Райко Пантелеев, Живко Пейчев

Балет, Хор и Оркестър на Опера Пловдив

La bohème - Puccini



12.04 –петък– ДК „Б. Христов“ - 19.00

МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ

Режисьор – Нина Найденова

Диригент – Владимир Бошнаков

Хореограф – Боряна Сечанова

Художник декори – Елица Георгиева

Художник костюми – Николина Костова – Богданова

Солисти: Атанас Сребрев, Евгений Арабаджиев, Мария Анастасова, Иво Йорданов, Валерия Мирчева, Мариета Велкова, Марк Фаулър, Светла Николова, Даниел Русев, Ростислава Ракова, Борис Кучков, Антоан Толумбаджиев

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

MY FAIR LADY – a musical by Lerner and Loewe

16.04 -вторник- ДК „Б. Христов“ - 19.00

СЕМЕЙСТВО АДАМС

мюзикъл от Андрю Липа, Маршал Брикман и Рик Елис по образи, създадени от Чарлз Адамс

Режисьор - Петър Одажиев

Диригент – Вилиана Вълчева

Превод – Цветомира Цонева

Сценография – Петко Танчев

Художник на костюмите – Николина Костова – Богданова

Хореограф – Амедео Джунта

Диригент на хора – Цветан Цветков

Солисти: Евгений Арабаджиев, Юлия Йорданова – Керана , Калина Костова , Александър Баранов, Димитър Ангелов , Матей Минчев, Божидар Дюлгеров, Даниел Русев , Марияна Панова, Виктор Ибришимов, Мария Атанасова

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив със съдействието на „Софийски музикален театър“

THE ADDAMS FAMILY - Andrew Lippa, Marshall Brickman and Rick Elice

18.04 – четвъртък – ДК „Б. Христов“ - 19.00

ТРУБАДУР - Верди

Режисьор – Урсула Хорнер

Диригент – Вилиана Вълчева

Сценография – Мария Ветероска

Костюми – Мария Пупучевска

Художник осветление - Васко Лисичов

Диригент на хора - Драгомир Йосифов

Солисти: Таня Иванова, Иван Момиров, Свилен Николов, Елена Чавдарова – Иса, Евгений Арабаджиев, Яница Нешева, Борис Кучков, Николай Бачев, Борис Кучков

Хор и Оркестър на Опера Пловдив

IL TROVATORE-VERDI

20.04-събота- ДК „Б. Христов“ - 19.00

ПЕПЕЛЯШКА- Прокофиев

Хореограф - Боряна Сечанова

Художник на декора - Иван Токаджиев

Художник на костюмите - Адриана Найденова

Мултимедия - Никола Налбантов

Асистент-художник - Гергана Мантарлиева

Помощник-режисьор - Мая Лачева

БАЛЕТ на ОПЕРА ПЛОВДИВ

CINDERELLA - PROKOFIEV

22.04 –понеделник– ДК „Б. Христов“ - 19.00

МУЗИКАТА НА ХОЛИВУД

Диригент – Димитър Косев

Солисти – Вера Гиргинова, Виктор Ибришимов, Евгения Ралчева, Мария Анастасова, Марк Фаулър

Оркестър на Опера Пловдив

THE MUSIC OF HOLLYWOOD

23.04 –вторник– ДК „Б. Христов“ - 19.00

СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР – Росини

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценография - Елица Георгиева

Костюми – Николина Костова - Богданова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Кирил Манолов, Вера Гиргинова, Евгений Арабаджиев, Хулиан Гонзалес, Август Методиев, Александър Носиков, Елена Чавдарова – Иса

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Rossini

25.04 – четвъртък – ДК „Б. Христов“ - 19.00

СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР-РОСИНИ

Със специалното участие на Светлина Стоянова

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф – Боряна Сечанова

Сценография - Елица Георгиева

Костюми – Николина Костова - Богданова

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Солисти: Евгений Арабаджиев, Хулиан Енао Гонзалес, Свилен Николов, Август Методиев, Александър Носиков, Яница Нешева

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Rossini

27.04 -събота– Епископска базилика – 19.00

МАЛКА НОЩНА МУЗИКА - камерен концерт

Солисти - Балаш Шварц, Кармен Телфеян, Христо Аролски, Йордан Вичев, Анет Артинян

Програма - Шуберт - струнен квинтет в C-dur, за две цигулки, виола и две чели, op. 163