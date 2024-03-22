Програма на Пловдивската опера за месец април
- 17:25, 22.03.2024
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02.04 –вторник- ДК „Б. Христов“ - 19.00
ГАЛА: TUTTO VERDI
Със специалното участие на Кирил Манолов
Диригент – Павел Балев
Програма: Увертюри, арии и сцени от оперите Жана д'Арк, Макбет, Бал с маски, Набуко, Трубадур, Силата на съдбата, Отело
Солисти -Марк Фаулър, Александър Баранов
Хор и Оркестър на Опера Пловдив
GALLA: TUTTO VERDI
05.04 –петък– ДК „Б. Христов“ - 19.00
СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ
Диригент – Павел Балев
Солист – Лия Петрова
Програма: Сибелиус - Концерт за цигулка
Пипков - симфония №2
Оркестър на Опера Пловдив
Концертмайстор - Красимир Щерев
SYMPHONIC CONCERT
06.04 –събота– Драматичен театър – 19.00
УТРЕ СЛЕД ДНЕС
танц-театър от световния хореограф Раду Поклитару
„ДЪЖД“
музика – Й.С.Бах и песни на народите
художник костюми - Анна Ипатиева
осветление – Олена Антохина
асистент-хореограф – Артем Шошин
„УТРЕ“
музика - Шопен
художник костюми и асистент-хореограф – Артем Шошин
осветление – Олена Антохина
Балет на Опера Пловдив
TOMORROW AFTER TODAY
09.04 -вторник–ДК „Б. Христов“ - 19.00
БОХЕМИ - Пучини
Диригент – Лучано Ди Мартино
Постановка – Нина Найденова
Музикален ръководител – Лучано Ди Мартино
Сценограф – Елица Георгиева
Художник костюми – Стив Алмериги
Реплика Костюми – Николина Костова – Богданова
Асистент режисьор – Марк Фаулър
Хормайстор – Цветан Цветков
Асистент сценограф – Христо Семерджиев
Диригент на хора – Драгомир Йосифов
Солисти- Томас Павилионис, Валери Турманов, Алпер Юнлютюрк, Божидар Божкилов, Евгения Ралчева, Исидора Молес, Михаил Пулиев, Николай Бачев, Райко Пантелеев, Живко Пейчев
Балет, Хор и Оркестър на Опера Пловдив
La bohème - Puccini
12.04 –петък– ДК „Б. Христов“ - 19.00
МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ
Режисьор – Нина Найденова
Диригент – Владимир Бошнаков
Хореограф – Боряна Сечанова
Художник декори – Елица Георгиева
Художник костюми – Николина Костова – Богданова
Солисти: Атанас Сребрев, Евгений Арабаджиев, Мария Анастасова, Иво Йорданов, Валерия Мирчева, Мариета Велкова, Марк Фаулър, Светла Николова, Даниел Русев, Ростислава Ракова, Борис Кучков, Антоан Толумбаджиев
Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив
MY FAIR LADY – a musical by Lerner and Loewe
16.04 -вторник- ДК „Б. Христов“ - 19.00
СЕМЕЙСТВО АДАМС
мюзикъл от Андрю Липа, Маршал Брикман и Рик Елис по образи, създадени от Чарлз Адамс
Режисьор - Петър Одажиев
Диригент – Вилиана Вълчева
Превод – Цветомира Цонева
Сценография – Петко Танчев
Художник на костюмите – Николина Костова – Богданова
Хореограф – Амедео Джунта
Диригент на хора – Цветан Цветков
Солисти: Евгений Арабаджиев, Юлия Йорданова – Керана , Калина Костова , Александър Баранов, Димитър Ангелов , Матей Минчев, Божидар Дюлгеров, Даниел Русев , Марияна Панова, Виктор Ибришимов, Мария Атанасова
Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив със съдействието на „Софийски музикален театър“
THE ADDAMS FAMILY - Andrew Lippa, Marshall Brickman and Rick Elice
18.04 – четвъртък – ДК „Б. Христов“ - 19.00
ТРУБАДУР - Верди
Режисьор – Урсула Хорнер
Диригент – Вилиана Вълчева
Сценография – Мария Ветероска
Костюми – Мария Пупучевска
Художник осветление - Васко Лисичов
Диригент на хора - Драгомир Йосифов
Солисти: Таня Иванова, Иван Момиров, Свилен Николов, Елена Чавдарова – Иса, Евгений Арабаджиев, Яница Нешева, Борис Кучков, Николай Бачев, Борис Кучков
Хор и Оркестър на Опера Пловдив
IL TROVATORE-VERDI
20.04-събота- ДК „Б. Христов“ - 19.00
ПЕПЕЛЯШКА- Прокофиев
Хореограф - Боряна Сечанова
Художник на декора - Иван Токаджиев
Художник на костюмите - Адриана Найденова
Мултимедия - Никола Налбантов
Асистент-художник - Гергана Мантарлиева
Помощник-режисьор - Мая Лачева
БАЛЕТ на ОПЕРА ПЛОВДИВ
CINDERELLA - PROKOFIEV
22.04 –понеделник– ДК „Б. Христов“ - 19.00
МУЗИКАТА НА ХОЛИВУД
Диригент – Димитър Косев
Солисти – Вера Гиргинова, Виктор Ибришимов, Евгения Ралчева, Мария Анастасова, Марк Фаулър
Оркестър на Опера Пловдив
THE MUSIC OF HOLLYWOOD
23.04 –вторник– ДК „Б. Христов“ - 19.00
СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР – Росини
Диригент – Диан Чобанов
Режисьор – Нина Найденова
Хореограф – Боряна Сечанова
Сценография - Елица Георгиева
Костюми – Николина Костова - Богданова
Диригент на хора – Драгомир Йосифов
Солисти: Кирил Манолов, Вера Гиргинова, Евгений Арабаджиев, Хулиан Гонзалес, Август Методиев, Александър Носиков, Елена Чавдарова – Иса
Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив
IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Rossini
25.04 – четвъртък – ДК „Б. Христов“ - 19.00
СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР-РОСИНИ
Със специалното участие на Светлина Стоянова
Диригент – Диан Чобанов
Режисьор – Нина Найденова
Хореограф – Боряна Сечанова
Сценография - Елица Георгиева
Костюми – Николина Костова - Богданова
Диригент на хора – Драгомир Йосифов
Солисти: Евгений Арабаджиев, Хулиан Енао Гонзалес, Свилен Николов, Август Методиев, Александър Носиков, Яница Нешева
Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив
IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Rossini
27.04 -събота– Епископска базилика – 19.00
МАЛКА НОЩНА МУЗИКА - камерен концерт
Солисти - Балаш Шварц, Кармен Телфеян, Христо Аролски, Йордан Вичев, Анет Артинян
Програма - Шуберт - струнен квинтет в C-dur, за две цигулки, виола и две чели, op. 163
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