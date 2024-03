Програма на Lucky Дом на киното от 29 март до 4 април

29.03 /петък/ - 04.04 /четвъртък/

29.03 /петък/

16:00 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 16:15 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

16:30 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

(c) 18:15 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

18:45 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

18:30 ч ПОСЛЕДНИЯТ СЕАНС НА ФРОЙД (10/9лв) СФФ в Пловдив

(c) 20:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

21:00 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

30.03 /събота/

(c) 11:00 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

11:15 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

12:00 ч ДИРЕКТНА ЦЕЛ - БЪЛГАРИЯ (9/7лв)

(c) 12:45 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (11лв) *

13:00 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (10/8лв)

13:30 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 14:30 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

15:30 ч СЪЗРЯВАНЕ (10/9лв) СФФ в Пловдив

16:15 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

(c) 17:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

17:30 ч СУХИ ТРЕВИ (10/9лв) СФФ в Пловдив

18:30 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

(c) 20:00 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

20:30 ч ЗОНА НА ИНТЕРЕС (9/7лв)

31.03 /неделя/

(c) 11:00 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

11:15 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

12:00 ч ЗОНА НА ИНТЕРЕС (9/7лв)

(c) 12:45 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (11лв) *

13:00 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (10/8лв)

14:15 ч ДИРЕКТНА ЦЕЛ - БЪЛГАРИЯ (9/7лв)

(c) 14:30 ч КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ (11лв)

15:45 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

16:00 ч ХИМЕРА (10/9лв) СФФ в Пловдив

(c) 17:00 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

17:45 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

18:30 ч РЕТРОСПЕКТ (10/9лв) СФФ в Пловдив

(c) 19:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

20:00 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

01.04 /понеделник/

(c) 16:15 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

16:30 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

16:45 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

(c) 18:15 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

18:30 ч ПАДНАЛИ ЛИСТА Програма Лукс – Вход свободен

19:00 ч ЗОНА НА ИНТЕРЕС (9/7лв)

(c) 20:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

20:45 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (10/8лв) *

21:00 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

02.04 /вторник/

16:00 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 16:15 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

16:30 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

(c) 18:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

18:15 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (10/8лв) *

18:45 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

20:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (10/8лв)

20:45 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

(c) 21:00 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

03.04 /сряда/

16:15 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

16:20 ч ЗОНА НА ИНТЕРЕС (9/7лв)

(c) 16:30 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

18:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (10/8лв)

(c) 18:15 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

18:30 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

(c) 20:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

20:45 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

21:00 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (10/8лв) *

04.04 /четвъртък/

16:00 ч АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ (9/7лв)

(c) 16:15 ч КУНГ-ФУ ПАНДА 4 3D (12лв)

16:30 ч ГЕРОИТЕ НА ДЖУНГЛАТА 2: ОКОЛО СВЕТА (9/7лв) *

(c) 18:00 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (12лв)

18:15 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (10/8лв) *

18:45 ч МИНАЛИ ЖИВОТИ (9/7лв) *

20:30 ч ДЮН: ЧАСТ ВТОРА (10/8лв)

20:45 ч ПРЕКРАСНИ ДНИ (9/7лв) *

(c) 21:00 ч ГОДЗИЛА И КОНГ: НОВА ИМПЕРИЯ 3D (12лв) *

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com

* Премиера

3D очила – 2 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли