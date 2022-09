Френският визуален артист Мич Брезунек пресъздава дигитално 12 български паметника на Съветската армия, фактически разположени в Европейския съюз, като оспорва тяхното възприемане и поставя под въпрос посланията, които носят.

Самостоятелната изложба, в която авторът представя концепцията си, носи многозначителното име "Призракът е тук" (The Ghost Is Here) и ще бъде открита днес, 9 септември 2022 г., от 15.00 ч., в Градската художествена галерия (Изложбена зала 2019) в Пловдив.

Идеята на експозицията е да провокира диалог чрез преплитане на изкуство и исторически факти и си поставя за цел да генерира средства в подкрепа на културния сектор в Украйна и България.

© Мич Брезунек/Дигитално пресъздаване на съветския паметник в Добрич

Чрез дигитални интервенции, смесвайки история, визуално изкуство, реалност и фикция, Мич Брезунек приканва публиката да се замисли за миналото на Европа и да направи преоценка на настоящето ѝ.

"Всеки от пресъздадените паметници разказва своя собствена история. Надявам се, че тези истории ще вдъхновят всички нас да погледнем на колективното си минало от различна перспектива. Можем ли да се поучим от грешните стъпки в миналото и да създадем едно по-добро бъдеще? Можем ли да намерим конструктивни начини да говорим за вечно присъстващото минало? Призракът е тук, за да ни напомни, че историята често се повтаря", казва авторът.



Централният елемент на изложбата представлява 3D видео творба в почти реален размер, изобразяваща съветския паметник Альоша в Пловдив, преобразен като гигантски призрак, заедно с още 11 3D творби, пресъздаващи различни паметници на Червената армия в други български градове. Завършващият компонент е триизмерна дигитална карта, която рамкира идеята на художника и обединява всички елементи.

Трейлърът за изложбата "Призракът е тук"

Картата метафорично представя двете "лица" на България. От едната страна отразява стратегическите локации на паметниците на Съветската армия, а от другата монументите са заменени с 12-те звезди на знамето на ЕС, разположени на същите локации. Тази страна на картата отразява настоящето - членството на България в eвросъюза.

Изложбата The Ghost Is Here е част от по-големия проект на Мич Брезунек - Ghost, вдъхновен от сблъсъка между бившето съветско влияние в България и настоящата визия на страната за бъдещето.

© Мич Брезунек/Дигитално пресъздаване на съветския паметник в Русе

С откриването на изложбата на 9 септември ще бъде пуснато в продажба първото NFT - част от колекция, която съдържа 12 творби. От днес нататък, всяка седмица до 9 ноември, на уебсайта на проекта Ghost ще бъде публикувано ново NFT под формата на 3D видео анимация.

70% от приходите, генерирани от продажбите на NFT колекцията, ще бъдат дарени в подкрепа на украински артисти и културни събития в Украйна, както и използвани в помощ на независимата културна сцена в България.

Първото 3D видео, NFT Ghost

Като продължение на проекта в бъдеще ще се осъществи и физическа трансформация на паметника на Альоша в Пловдив в гигантска призрачна фигура. Планира се артистичната намеса да бъде осъществена през пролетта на 2023 г.

The Ghost Is Here може да бъде посетена в Градската художествена галерия (Изложбена зала 2019) в Пловдив до 12 септември 2022 г. Допълнителна информация ще намерите в уебсайта на Ghost.