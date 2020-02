Правят мюзикъл за живота на Боб Марли

Робърт Неста Марли, по-известен като Боб Марли, е един от най-популярните музиканти на съвременната музика и безспорно основоположник на регето като жанр, който заслужава уважение. Ямайският певец умира само на 36 години от рак на кожата, но оставя зад себе си наследство, което и до сега вдъхновява милиони хора по цял свят.

Сега екип, включващ Лии Хол, Доминик Кук, Сузет Нюмън, Крис Блакуел, създава поредния мюзикъл, посветен на живота и кариерата на Марли. Премиерата се очаква да е на 6-ти февруари 2021 година в лондонския „Lyric Theatre“. Мюзикълът ще носи името „Get up, stand up! The Bob Marley story” по едноименния му хит от 73-та.

Главната роля е поверена на актьора Аринз Кейн, познат от заглавията „The pass”, „Been so long”, „Freestyle“. Режисьор е Доминик Кук. Мюзикълът ще включва вечните парчета на Боб Марли като „No women, no cry”, „Get up, stand up“, „Three little birds“, „Exodus” и други.

Това не е първият мюзикъл за Марли. През 2015 година на бял свят излиза „Marley“, а през 2017-та „One love: Bob Marley musical“. Разликата е, че „Get up, stand up! The Bob Marley story” ще обхваща по-широк диапазон от живота му, без да се стреми да следва хронологичен ред. Според продуцентите филмът ще е един свеж призив за разбирателство в смутните времена, в които живеем.

Боб Марли е един от малкото изпълнители, които освен с огромно музикално влияние, оставиха отпечатъка си върху историята с огромно политическо и социално влияние. Неговият призив за мир, любов и толерантност са давани като еталон през годините. Приживе той е вестител на добрина, на поглед извън омразата и тази добрина се прехвърля в творчеството и на децата му, много от които следват музикалната му съдба.