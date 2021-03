Поредицата "Златен винил": Кои хитове слушахме през 80-те

Класацията ни "Златен винил" за ретро хитове тази седмица ще се спре на най-добрите песни от 80-те. Ще разгледаме „златните“ парчета на тежката музика и ще направим рязък завой към поп и „ню уейв“.

Новата декада започва с множество исторически събития. През 1980 година избухва войната в Залива между Ирак и Иран. Голяма трагедия покосява музикалният свя – на 8 декември Джон Ленън е застрелян пред дома си, с което се слага и краят на ерата „Бийтълс“. Годинтаа е супер успешна за Оливия Нютън – Джон, а Майкъл Джаксън набира популярност вече като соло изпълнител. Безспорно парчето на 1980 година е Another Brick in the Wall на бунтарите от Pink Floyd. На родната сцена големият хит е „Душа“ на „Диана Експрес“.

Годината е 1981-а и целият свят е музика. Създава се музикалната телевизия MTV, а Ларс Улрих събира още три момчета, които по-късно ще се превърнат в най-великата метъл група за всички времена – Metallica. У нас честваме „1300 години България“, а „Тоника СВ“ издават „...Те се скитаха в полето винаги двама винаги….“ На световния музикален връх е малко по-баладично – ABBA с The winner takes it all, Diana Ross & Lionel Richie с Endless love и Lady на Kenny Rogers. Все пак големият победител и то двукратен е Celebration на Kool & the Gang.

През1982-а Италия печели мондила, а ЦСКА бие Ливърпул за КЕШ. Без да обясняваме дълго ще кажем само…Майкъл Джаксън издава Thriller - най-продаваният албум за всички времена. Рок музиката също е във вихъра си - I Love Rock 'n Roll на Joan Jett, Rosanna на Toto, са само част от „вечните хитове“, които слушаме и до днес.

Survivor правят един хит, но „форевър“ - Eye of the Tiger. Споменавайки сцената у нас, всеки знае, помни и пее – „Телефон все ни свързва, телефон ни дели…“

През 1983 година Рейгън нарича СССР „империя на злото“, а Студената война е в разгара си. На Антарктида измерват най-ниската температура, „откакто свят светува“ -89,2 градуса. „Джако“ кърти с Beat it и Billie Jean. Every Breath You Take на The Police почти докосва върха, но Eurythmics с Sweet Dreams (Are Made of This) са номер едно. У нас ФСБ – „Пак ще се прегърнем“ е „Мелодия на годината“.

84-а е „слаба година“ откъм велики събития. СССР се правят на обидени и бойкотират игрите в „Ел Ей“. „Ейпъл“ пускат първият си компютър, което става първоизточникът на мечтата на всички настоящи „баровци“. В България имаме цял един звезден дует – Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Те изпяват песента „Направи един човек щастлив“. В световен мащаб имаме още едни звезден дует Paul McCartney and Michael Jackson и тяхното Say Say Say, който си е класа. Няма как да пропуснем и Van Halen – Jump и Lionel Richie – Hello, допълващи почетната стълбица.

Що за година е 1985-а? Не година, а цяло чудо. Създават прадядото на „смартфона“, Горбачов сяда на „трона“ на Съюза, а у нас честваме 100 години от Съединението. Минаваме към музиката - Wham! - Careless Whisper, Wake Me Up Before You Go-Go, Everything She Wants. Пол Янг, Мадона и още мнооого други. Все пак трябва да изберем първенеца - Dire Straits и Money for Nothing. На родната сцена Васко Кеца, вече соло с песента „Казах Сбогом“, се утвърди като един от най-любимите певци.

1986 е една от „черните години“. Совалката „Чалънджър“ се взривява, Чернобилската авария праща смъртоносния ядрен облак. Съветският съюз пуска в действие международната космическа станция „Мир“, Марадона пък прави Аржентина световен шампион.

В музикално отношение Whitney Houston и Lionel Richie са големите звезди. Топ хитът е на втория - Say You, Say Me. В БГ – „Обичам те до тук, до този мост, до тази гара…“ от ФСБ.

Какво става през 87-а? „Най-ключовото“ – започва „Дързост и красота“. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина – 209 см. Всички по това време слушат U2 и Bon Jovi. Ковърдейл заедно с Whitesnake правят Here I go again, което е и нашият избор за номер едно. Трябва да се отбележи, че през 87-а Whitney Houston показва на света, че може да пее и други песни освен балади - I Wanna Dance with Somebody. Силвия Кацарова изпява „Топъл дъжд“ и… сигурни сме, че в момента си я припявате.

През 1988 година започва т.нар. перестройка, а Роналд Рейгън решава да събори американското посолство в Москва, заради многото подслушвателни устройства в структурата. През ноември Джордж Буш – Старши става президент на САЩ. Класическият рок като, че ли си „заминава“. Един от последните „бийтълси“ – Джордж Харисън, прави готино парче Got My Mind Set On You. Постепенно настъпва модата на „new wave”-а, INXS избухват с Need You Tonight. Все пак хитът е на друг пичага с името Джордж – Майкъл. А, Faith го праща на върха на славата. Орлин Горанов и Кристина Димитрова отново са най-слушаните изпълните в България.

Завършваме тази декада с една от най-значимите години в цялата история – 1989-а. Пада Берлинската стана, пада Тодор Живков, пада Чаушеску. Събитията безспорно са много. В Европа на мода е т.нар. „евродиско“, като най-слушаните са Milli vanilli. Фил Колинс е на върха с Just another day in Paradise, Technotronic разбиват с Pump up the jam. Наистина е трудно да посочим най-добрата песен, но ще заложим на Мадона, която изпя Like a prayer.

Следващата седмица ще се върнем към песните, които ни забавляваха през 90-те. Ще слушаме от всичко по-малко, защото през последното десетилетие на 20 век имаше диско,поп, рок, рап, техно и много други.