Поредицата "Златен винил": Хитовете от 2010-а до наши дни

Последната част от поредицата на „Марица“ ще разгледа най-котиращите се песни през последните 11 години. След 2010-а американският поп и латино ритмите превзеха световната музикална сцена. Рокът и диското потънаха в забвение.

През последните десет години все по-често започна да се говори за екологията и промените в климата. 2010-а ще бъде запомнена с разрушителното земетресение с магнитуд от 7-а степен, което разтресе Хаити и разрушава столицата Порт о Пренс. Актуално събитие беше също избухването на петролната платформа на „Бритиш Петролиум“, причинило най-голямата екологична катастрофа в Мексиканския залив. Междувременно е открита най-високата сграда в света – Бурж Халифа в Дубай. В музикално отношение краткотрайна слава сполетя Кеша и нейната песен Tik-tok. Lady Gaga и Рияна вече се утвърдиха като големи звезди. Именно певицата от Барбадос, в дует с Еминем, беше номер едно през 2010 години. У нас хитът беше на Миро с песента „Убиваме с любов“.

През 2011 година Арабската пролет е в разгара си и Хосани Мубарак подава оставка като президент на Египет. Започват бомбардировките от страна на НАТО срещу Либия и режима на Кадафи. Американските военни окончателно се изтеглят от Ирак. На Острова всички се вълнуват от кралската сватба на принц Уилям и принцеса Кейт. Латиносът Бруно Марс пуска някой хитови парчета, но най-голямата звезда е отвъд Океана – Адел. Нейният дебютен сингъл Rolling in the Deep разбива всички чартове. През 2011-а не можем да откроим нито едно стойностно БГ парче, което да е извън жанра поп фолк.

Година 2012-а е динамична откъм събития особено в България. Извършен е атентат на летище Сарафово в Бургас. Мощно земетресение удря Перник. По света – поставени са основите на Евразийският съюз, а в Лондон се откриват Олимпийските игри. Рияна и Калвин Харис пускат приятно парче - We Found Love. Адел също затвърждава възхода си с Set Fire to the Rain. На върха отново имаме европейско участие – Gotye и Somebody That I Used to Know. На родната сцена големият хит е „Ти не можеш да ме спреш“ на Дивна, Миро, Криско.

През „фаталната“ 13-а година България се тресе от политическа криза – състоят се предсрочни избори и е съставен кабинетът „Орешарски“. Следват масови протести. Извършен е опит за покушение над Ахмед Доган в НДК. Франциск е избран за римски папа. Метеорит се взривява над Челябинска област в Русия. В света на музиката Pitbull и Кристина Агилера изпяват Feel This Moment. Avicii пуска Wake me up, Робин Тики и Фарел - Blurred Lines. В световна мания се превръща „пърформънса“ Harlem Shake, но безспорния хит е Thrift Shop на Macklemore & Ryan Lewis. У нас – лятното парче на Графа, Бобо и Печенката – „Дим да ме няма“.

Годината 2014-а ще се запомни с триумфа на Германия на Световното в Бразилия и онова 7:1 над домакина. У нас се провеждат нови предсрочни парламентарни избори. В музиката също е „спокойно“. Започва да навлиза все повече латино вълната – Bailando на Енрике Иглесиас. Еминем и Рияна правят още един силен дует – The Monster. На върха е веселото Happy и Фарел. На родната сцена саундтракът от тийн сериала „Революция Z” е най-слушаната песен.

Атентатите срещу Шарли Абдо и тези в Париж бележат 2015-а. Катастрофата на Germanwings при която загиват 150 души също е сред водещите събития. На 1-ви юли се случва невиждано явление – Земята, Венера и Юпитер се подреждат в една линия. Ед Шийрън е другото явление на световната сцена. Той пробива ударно с баладата Thinking Out Loud. Рапърът Wiz Khalifa пуска песен в памет на актьора от „Бързи и яростни“ – Пол Уокър, която се казва See you again. Maroon 5 също напомнят за себе си със „сладкото“ Sugar. The Weeknd, който ще диктува модата в музиката през следващите години прави своя дебют - Can't Feel My Face. Все пак на първо място класираме фънкарското парче на Бруно Марс - Uptown Funk. Криско и Мария Илиева са „Видимо доволни“, като тяхната песен е провокативна, но звучи навсякъде.

През 2016 година има неуспешен военен преврат в Турция. Провеждат се Олимпийските игри в Рио. У нас има президентски избори и Румен Радев ги печели. Края на годината е помрачен от тежкия влаков инцидент в село Хитрино. В света на музиката е спокойно и големите хитове отсъстват. Все пак трябва да отличим Джъстин Бийбър, който прави две нелоши песни. Сред танцувалните парчета Cheap Thrills на Сия и Шон Пол се котират добре. Нашият номер едно е Джъстин Тимбърлейк с Can't Stop the Feeling. У нас талантливата Михаела Маринова дебютира със „Стъпка напред“.

Най-значимото събитие за 17-а година е безспорно встъпването в длъжност на Донълд Тръмп. Несистемния играч, който „разби“ системата. У нас отново се проведоха предсрочни избори. За разлика от събитията, в света на музиката беше далеч по-интересно. Една дума описва всичко - Despacito. Този тотален латино хит се превърна в най-гледаното видео за всички времена в youtube. За да завършим призовата тройка трябва да споменем и Ед Шийрън с Shape of you, както и римейка на Рияна и DJ Khaled - Wild Thoughts. В България модата се диктуваше от Павел и Венци, като силен дебют направиха и Скандау.

През 2018-а избухва скандалът с отравянето на двойния таен агент Сергей Скрипал. Състои се втората за десетилетието кралска сватба, тази на принц Хари и актрисата Меган Маркъл. Франция печели световното по футбол, а България поема председателството на Европейския съюз. В музикален план, рапърите са най-харесваните изпълнители. Като Drake вади хит след хит. Post Malone налага актуалния стил „трап“ и неговия Rockstar е в подножието на върха. Там обаче е баладата на Ед Шийран Perfect, която в последствие е записана в различни версии, заедно с Андреа Бочели и Бейонсе. Лирично е настроението и на БГ сцената, като Миро с „Гълобо“ е песен на годината.

Годината 2019-а е особено важна за Пловдив, градът е „Европейска столица на културата“. У нас на посещение идва и главата на римокатолическата църква Папа Франциск. В световен план САЩ и Израел напускат ЮНЕСКО, а при пожар в катедралата „Света Богородица“ в Париж се срутват покривът и шпилът ѝ. За пръв път е направена снимка на черна дупка. Shallow на Lady Gaga и Брадли Купър печели награда след награда. Шон Мендес и Камила Кабело изпяват лятното парче Señorita. Номер едно за 19-а година е Old Town Road и Lil Nas X. БГ Песен печели „Чужди усмивки“ на Тото от Скандау.

През последните пет седмица „Марица“ представи поредицата си „Златен винил“. В нея читателите имаха възможността да си спомнят някой от най-големите хитове през годините, както и метаморфозите на музикалните стилове от 1970-та до наши дни.