Почина легендарна певица ВИДЕО

Лош ден за музиката! На 78-годишна възраст почина английската певица Мариан Фейтфул.

Фейтфул, която нашумя през 60-те години на миналия век с хита си "As Tears Go By", е починала в Лондон, поясни неин говорител. Всъщност, парчето е по-известно с кавъра на "Ролинг Стоунс", но изпълнението на Мариан е разтърсващо.

Тя има 21 солови албума, включително "Broken English" през 1979 г., спечелил й номинация за американската музикална награда "Грами". Певицата има и три автобиографични книги, както и кариера в киното.