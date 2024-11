Почина легендарен продуцент, дал ни вечни хитове ВИДЕО

Голяма загуба за музиката! Продуцентът на The Who и The Kinks Шел Талми почина на 87-годишна възраст.

Музикалният продуцент, който стои зад хитовете на The Who и The Kinks и е работил и с Дейвид Бауи, почина на 87-годишна възраст в сряда (13.11.24) в дома си в Лос Анджелис. Той е издъхнал "спокойно в съня си“ в дома си „от усложнения вследствие на инсулт“, който е получил миналия уикенд.

Шел е подготвил изявление за феновете си, което е било споделено посмъртно на страницата му във Facebook в четвъртък (14.11.24). В изявлението хората са били призовани да прочетат последното послание на Шел с песни като „„You Really Got Me“, „My Generation“, „Friday On My Mind“ или избрана от вас любима продукция на ST, пусната на заден план)“.

В изявлението се казва: „Моля, имайте предвид, че ако четете това сега, това е моята последна винетка, тъй като вече не живея на това ниво на съществуване и съм се „преместил“, където и да е това“.

„Иска ми се да мисля, че има нещо отвъд мястото, където бях, до мястото, където съм сега, ако приемем, че милионите предположения за това какво следва, са точни. Бих искал да мисля, че се наслаждавам на новото си „местожителство“ и че безбройните слухове, че има голямо работещо „студио в небето“, са верни и че ние, смея да твърдя, създаваме небесна музика!“, се казва още в него.

„Надявам се също така, че в момента съм ангажиран с подновяването на отношенията с куп приятели и познати, много от които датират от десетилетия. Имах добра серия и се радвам, че продължи толкова дълго, колкото продължи. Също така се радвам, че ми казват, че имам наследство, което ще продължи още по-дълго. Очаквам с нетърпение да се срещна в бъдеще с някои от вас, които четат това, но ЛОЛ, не бързайте да стигате дотук, аз не отивам никъде!“, се заключва в изявлението.

Шел е най-известен с продуцирането на хитовете на The Kinks „You Really Got Me“, „Tired Of Waiting For You“, „Sunny Afternoon“ и „Waterloo Sunset“, както и с продуцирането на албума и сингъла на The Who „My Generation“. |