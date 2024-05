Почина легендарен американски музикант

Дейвид Санборн, един от най-известните американски саксофонисти на своето поколение, почина на 78 години.

Отличителният алт на Санборн е звучал в стотици записи, сред които Young Americans на Дейвид Боуи, Talking Book на Стиви Уондър, Svengali на Гил Евънс и едноименните албуми на певиците Глория Гейнър, Чака Хан и Арета Франклин, съобщи „Гардиън“.

Роден в Тампа, Флорида, Санборн започва да свири на саксофон като тийнейджър, за да укрепи гръдните си мускули, отслабени от полиомиелит. На 14 години той свири с блус музикантите Литъл Милтън и Албърт Кинг. Най-голямо влияние в началото му оказва саксофонистът Ханк Крауфорд, чийто пронизващ блус, соул и госпъл тон той имитира, а след това усвоява.

Санборн се присъединява към The Paul Butterfield Blues Band през 1967 г. и се появява с групата на музикалния фестивал в Уудсток през 1969 г. През 1972 г. Санборн прави соло в песента Tuesday Heartbreak в албума на Стиви Уондър Talking Book. Работата му през 1975 г. с Дейвид Боуи в албума Young Americans и в записа на How Sweet It Is на Джеймс Тейлър го превръща в звезда сред сесийните музиканти.

В средата на 70-те години Санборн се включва активно в джаз фюжън сцената, като се присъединява към групата на Brecker Brothers. В компанията на Бракърс Санборн записва първия си солов албум Taking Off, който днес се смята за джаз/фънк класика.

Въпреки че записите му често се насочват към популярното, Санборн е и авантюрист, който се обучава при фрий джаз играчите Роско Мичъл и Джулиъс Хемфил.

През 80-те години на ХХ век Санборн е член на домашната група на "Saturday Night Live". През 1991 г. Санборн записва албума Another Hand, с който затвърждава джазовите си качества. В албума участват Чарли Хаден, Джак ДеДжонет, Бил Фризел и Марк Рибот.

Санборн има шест награди "Грами", включително за албумите Voyeur (1981 г.), Double Vision (1986 г.) и инструменталния албум Close-Up (1988 г.).

През 90-те години на ХХ в. той свири редовно с инструменталиста на Hammond B3 Джоуи ДеФрансеско и барабаниста Стив Гад. Член е на домашната група на шоуто на Дейв Летерман на Пол Шафър. През 2010-те години Санборн прави турнета с басиста Маркъс Милър и клавириста Джордж Дюк.

Причината за смъртта на музиканта е усложнения от рак на простатата. Той е диагностициран със заболяването от 2018 г.