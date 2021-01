На 77 години почина китаристът на THE ANIMALS - ХИЛТЪН ВАЛЪНТАЙН, съобщава радио Тангра. Точната причина за смъртта на легендарния музикант не се споменава. Той е човекът изсвирил емблематичните акорди на "House of the Rising Sun".



ВАЛЪНТАЙН е привлечен през 1963 в банда от ЕРИК БЪРДЪН, ЧАС ЧАНДЛЪР и АЛЪН ПРАЙС. Малко след това избират името THE ANIMALS и бързо завладяват концертната сцена на Острова с мега енергични интерпретации на песни на НИНА СИМОН, САМ КУК и ДЖОН ЛИЙ ХУКЪР.

През 1964 идва и първият им хит №1 - точно с “House of the Rising Sun”. Две години след това оригиналният състав на групата се разпада и певецът продължава да работи под името ЕРИК БЪРДЪН и THE ANIMALS.

ВАЛЪНТАЙН работи соло, но основателите на ANIMALS се събират отново на няколко пъти - през 1968, 1975, 1983 и 1994, когато бяха въведени в Залата на Рокендрол славата.