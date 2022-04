Пловдивски талант свири на рояла на сър Елтън Джон

Талантливата пловдивска пианистка Хрисиана Савова е поканена да свири в емблематичната зала „Роял Албърт Хол“ в Лондон на прочутия червен роял на сър Елтън Джон. Тя ще изпълни произведение на американския композитор Уилям Гилок - Etude in the Form of a Waltz from the cycle Golden Vienna, на 20 април.

Хриси е единствената българка, включена в концерта на победителите от Международния конкурс „Grand Prize Virtuoso“. Заедно с първа награда на конкурса, тя е удостоена и със специална награда за изключителен млад талант, която по препоръка на артистичния директор на конкурса се присъжда на изпълнители със силна артистична индивидуалност и сценично присъствие. На престижното събитие ще участват представители на Австралия, Белгия, Великобритания, Израел, Канада, Мексико, Полша, САЩ, Хонконг, Швейцария, Япония и други.

Хрисиана Савова е на 10 години. Учи в Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" под тепетата, в класа по пиано на Светлана Косева.