15-ти Международен фестивал за театър и съвременен танц "Черната Кутия" стартира официално на 29 юни и ще се проведе на пет отделни дати през месец юли. Ще бъдат представени танцови и театрални спектакли от Италия, България, Словения, Чехия и А. Партньори на 15-то фестивално издание са Община Пловдив, Министерство на Културата, Италиански културен институт, Посолство на Австрия, КЦМ 2000 АД, Драматичен театър – Пловдив, Държавен Куклен Театър – Пловдив. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2021 година.

Mеждународен фестивал за театър и съвременен танц

”Черната кутия” Пловдив

15-то юбилейно издание

ОТКРИВАНЕ - 29 Юни /вторник/, 19:00 ч.

Драматичен театър - Пловдив,

Камерна зала

HUMAN CAPITAL

Идея и хореография: Angelo Egarese

Танцьори: Eva Ciletta, Aurora Gamberini, Elena Alessia Hodor, Sara Moriani, Riccardo Zoppi.

Продукция на: Kinesis CDC, Consiglio Regionale della Toscana, Fondazione CR di Firenze, Regione Toscana, con il supporto di Florence Dance Festival, DAC dance art culture.

Основни партньори: Tuscany region, Fondazione CR di Firenze.

Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Италиански Културен Институт в България.

1 юли /четвъртък/, 19:00 ч.

Държавен куклен театър - Пловдив

БОМБЕТО

по Йордан Радичков

Постановка: Катя Петрова

Сценография: Рин Ямамура

Музика: Христо Йоцов

Хореография: Анна Пампулова

Ас.-хореограф: Мария Димитрова

Звуков дизайн: Светлозар Георгиев

Анимация: Сотир Гелев

Участват: Балена Ланджева, Велизар Евтимов, Венцеслав Димитров, Димитър Николов - Шаблата, Елин Стоянова, Ивелин Николов, Мария Димитрова, Наталия Василева, Стайко Стайков

Снимки: Мартин Атанасов / Ванеса Попова

Режисьор на спектакъла: Катя Петрова

3 юли /събота/, 19:00 ч.

Драматичен театър - Пловдив,

Камерна зала

BLUE INK

Enya Belak / Flota Institute

Словения / Великобритания

Хореография: Enya Belak

Участват: Jerca Rožnik Novak, Gábor Ivanov

Драматургия: Eva Posedel

Звуков дизайн: Lou Barnell

Светлинен дизайн: Janko Oven

Костюми: Andrej Vrhovnik

Фотография и видео: Aadhar Gupta

Копродукция с: Flota, zavod, Murska Sobota, Plesni Teater Ljubljana

С подкрепата на: Ministry of Culture and Municipality of Ljubljana

Blue Ink е представян на: Tanzhafen festival 2019, Австрия

Носител на Special mention: 40 winks selection на Aerowaves

19 юли /понеделник/, 19:00 ч.

AVIATRICES

The Holektiv Company

Чехия

Концепция и интерпретация:

Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará

Сценичен дизайн: Matěj Forman

Костюми: Marianna Stránská

Музика: Julie Lupačová

Звук: Niels Doucet

През 2020, the Aviatrices е включен в престижния международен проект Roundabout Europe.

С подкрепата на: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Art District Praha 7, Cirqueon, KinoNekino, Cooltour

21 юли /сряда/, 19:00 ч.

Драматичен театър - Пловдив,

Камерна зала

PAULA

Editta Braun Company

Австрия

Танц, изпълнение: Iris Heitzinger

Музика: Thierry Zaboitzeff

Светлинен дизайн: Thomas Hinterberger

Декор: Arturas Valudskis

Драматургия: Gerda Poschmann-Reichenau

Арт директор, хореограф, концепция: Editta Braun

фото: Bettina Frenzel, Leo Fellinger

Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Австрийско посолство в София.

