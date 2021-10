Пауър метълите SABATON с песен за България ВИДЕО

Шведската пауър метъл машина SABATON с песен за България в новия си албум. Тя носи заглавието "The valley of death" и ще е част от тавата "The War to End All Wars", която ще излезе на 4 март следващата година. Албумът ще съдържа 11 песни и е продължение на предишния “The Great War”. Той се фокусира върху зверствата, чудесата и събитията около Първата световна война, умело разказани от шведите.

Групата ще бъде хедлайнер в третия ден на най-мащабни рок фестивал в страната HILLS OF ROCK 2022. По този повод те изпратиха лично съобщение към българската публика. Част от кампанията за новия им албум „The War to End All Wars”, който предстои да излезе догодина, включва и видео поздрав от вокалиста Joakim Brodén и басиста Pär Sundström.

В него музикантите с удоволствие си припомнят първия концерт на SABATON в България през 2009 и обещанието, което oт тогава често дават на българските си фенове – да напишат песен за страната ни.

Неведнъж SABATON и българската публика са засвидетелствали взаимната си лоялност и респект. Неслучайно групата е една от най-желаните в списъка за фестивални участници и избор на Fest Team за хедлайнер на третия ден на HILLS OF ROCK 2022. Най-после тези двупосочни приятелски емоции ще получат искрено валидиране с песен за България.

Бандата вече обяви и мащабно турне в подкрепа на албума – „The Tour To End All Tours“, което ще мине и през България на 23 юли, в третия фестивален ден на HILLS OF ROCK 2022.

Билети за HILLS OF ROCK 2022 се продават на https://ticketstation.bg/ . HILLS OF ROCK 2022 се организира от “Фест Тийм” ООД с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019" .

Вижте посланието от Sabaton в прикачения клип: