Ингви Малмстийн, който е един от най-великите рок китаристи на всички времена ще забие на Античния театър в Пловдив това лято. Концертът ще бъде на 20 юни, а поредното смайващо събитие отново ще стане повод цял свят да ни завиди и да иска да бъде в града под тепетата.

Малмстийн е икона на рок музиката, световно известен със своята виртуозна техника, мелодични композиции и енергични изпълнения. Той е носител на множество награди, има номинации за Grammy и е продал над 10 милиона албума в цял свят. Публиката в Пловдив ще има уникалната възможност да чуем виртуозните изпълнения на любимият му и легендарен "Fender Stratocaster!

Ингви е нео-класик, вдъхновение за голяма част от съвременните китаристи, музикант с неподражаем личен стил и виртуозна техника. Той стартира забележителният си музикален път с групите "Steeler" и "Alcatrazz", но ярко изразеният му личен стил и силен индивидуализъм бързо го качват на магистралата на блестящата му соло кариера. Той е работил с десетки легендарни музиканти, между които са Joe Satriani, Steve Vai, Al Di Meola, Zaкк Wylde, Derek Sherinian, Joe Lynn Turner, Jeff Scott Soto, Doogie White, Tim "Ripper" Owens и много други.





В Пловдив ще го видим с групата му и ще чуем вечните класики "Far Beyond the Sun" (Rising Force, 1984), "Black Star" (Rising Force, 1984), "Trilogy Suite Op. 5" (War to End All Wars, 2000), "Rising Force" (Rising Force, 1984), "You Don't Remember, I'll Never Forget" (Trilogy, 1986), "Gates of Babylon" (Fire & Ice, 1990), "Heaven Tonight" (Trilogy, 1986), "Liar" (Odyssey, 1988), "Crys tal Ball" (Fire & Ice, 1990) и много други!

Малмстийн и неговата група ще излязат на сцената на Античен театър точно в 20.30 часа.

Концертът е част от културният календар на Община Пловдив и музикалния форум "Music Of The Ages".

Организатор на събитието е Blue Hills Events.



Кой е Ингви Малмстийн?



Ингви Малмстийн е шведски китарист, композитор и фронтмен. Роден е като Ларш Юхан Юнгве Ланербек на 30 юни, 1963 г. в Стокхолм. Малмстийн постига световно признание през 1980-те години за неговите изключителни изпълнения на китарата и създава нео-класическия метъл. Има жена на име Ейприл и син Антонио (кръстен на Антонио Вивалди). Малмстийн е почитател на Ферари и е притежавал черен 308GTS от 1985 г. (за 18 години преди да го продаде чрез eBay) и червен 250GTO от 1962 г. През април 2007 отказва пушенето и пиенето.



Малмстийн е роден като най-малкото дете в музикално семейство в Стокхолм. На 18 септември, 1970 г. той гледа по телевизията предаване за смъртта на Джими Хендрикс, което му оказва силно въздействие и той бива обсебен от китарата. Ако трябва да цитираме официалния сайт на музиканта: „В деня, в който умря Джими Хендрикс, се роди китаристът Ингви“.

На 10-годишна възраст той приема фамилното име на майка си Малмстийн за свое фамилно име и поамериканчва собственото си от Yngve на „Yngwie“. Ингви означава млад викингски вожд на шведски, по името на Ингви, основател на най-старата шведската династия Инглинг.

Още като тийнейджър се запознава с музиката на италианския цигулар виртуоз от 19 век Николо Паганини, който по думите на Малмстийн му оказва най-голямо влияние от класиката. Свирейки на китара концертните пиеси на Паганини, Малмстийн развива изумително техническо майсторство. Други китаристи, повлияли на Малмстийн по негови думи са Джими Хендрикс, Брайън Мей от Куийн, Стийв Хакет от Дженезис, Улрих Рот от Скорпиънс, Алекс Лайфсън от Ръш и Ричи Блекмор от Дийп Пърпъл.