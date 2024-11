Албена Данаилова, първата жена - концертмайстор в историята на Виенската филхармония, ще озари сцената на юбилейния XV МФ “Дни на музиката в Балабановата къща” със своя ярък талант, висше инструментално майсторство и сценично присъствие. Концертът с нейно участие е част от цикъла “Солистите на Виенска филхармония” и ще се състои в Епископската базилика на 30 ноември от 18.30 ч. Партньори на Албена Данаилова са изтъкнатите инструменталисти Александър Сомов (виолончело) и Надежда Ваева (пиано) - носител на наградата “Музикант на годината”.

Билети за концерта - онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация Музикартисимо.

Албена Данаилова е родена в семейство на музиканти. Започва заниманията си с инструмента на петгодишна възраст при проф. Нели Желева и проф. Дора Иванова. През 1995 продължава обучението си в Hochschule für Musik und Theater – Росток, и в HMT – Хамбург, при проф. Петру Мунтеану. През 2001 постъпва в Bayerisches Staatsorchester, през 2003 става водач на първи цигулки, а впоследствие и първи концертмайстор. През сезона 2003/2004 заема поста концертмайстор на Лондонската филхармония, а от 2008 е концертмайстор на Виенската държавна опера и филхармония – първата жена в историята на състава, удостоена с тази чест.

Като солист Албена Данаилова участва в множество фестивали по цял свят. Изявява се в партньорство с Mozart Orchester Hamburg, Sinfonieorchester des NDR, Kammerensemble Concertinо, Камерен ансамбъл „Софийски солисти”, Софийска филхармония. Активната й звукозаписна дейност включва записи за Deutschlandradio Kultur, NDR, БНР, БНТ и много други. Избрана за стипендиант на Deutscher Instrumentenfonds, българската цигуларка е носител на авторитетни отличия от редица престижни конкурси: лауреат на Kloster Schöntal в Германия; Специална награда на „Tibor Varga“ в Швейцария; Първа награда на „Premio Vittorio Gui” във Флоренция, както и Първа награда в категорията „Дуети с пиано”. Паралелно с ангажиментите си на концертмайстор, Албена Данаилова е първа цигулка на Ансамбъл WIEN. Свири на инструмент Гуарнери дел Джезу (Кремона, 1728).

Александър Сомов е роден в София. Учил е в класа по виолончело на Стефан Руневски в Националното музикално училище „Л. Пипков”. На 15 години прави концертния си дебют в България и в Германия, записва „Рококо” вариации от Чайковски и свири премиерно „Кончерто де Еспаня” от Анжел Ескудеро на турне в Испания с Националния младежки оркестър. След спечелването на няколко национални конкурси гостува в Гърция, Италия, Сърбия и Израел. По покана на проф. Стефан Попов продължава обучението си в „Гилдхол скуул ” в Лондон, където през 1998 става първият източноевропейски носител на Златния медал, най-високата награда на „Гилдхол скуул”. Печели първи награди на международните конкурси „Александър Тансман” (Лодз), POSK (Лондон) и „Роял Оверсис Лиг”. Следват гастроли с концертите на Дворжак, Шуман, Чайковски, Прокофиев, Елгар, Шостакович, Хайдн, Бокерини, Щраус, Бетовен, Брамс, Гулда и Търнидж, с оркестри като Northern Sinfonia, Страсбургската филхармония, Щатскапеле Aхерн, Българското национално радио, Софийската и Варненската филхармонии и др., под диригентството на Тиери Фишер, Пол Макрийш, Томас Цеетмайер, Maрк Албрехт, Дейвид Пери, Питър Унджиан, Лионел Бренге, Джеймс МакМилан, Теодор Гушлбауер, Васил Казанджиев и др. Свири камерна музика в партньорство с Томас Цеетмайер, Жан-Ив Tибоде, Taсмин Литъл, Борис Mарлицки, Джон Йорк, Нейтън Уилямсън, Богдана Попова, Люси Джил, Венера Божкова и Maнфредо Фрация, в прочути зали във Великобритания, Франция, Швеция, Германия, Испания, Кипър, Мексико и България. От 2002 Александър Сомов е канен постоянно като гост водач на виолончелите в Лондонската филхармония, Симфоничния оркестър на Лондон, шотландски и английски камерни оркестри. В момента е соло челист на Страсбургската филхармония и професор в Академията на Страсбург. Редовно прави майсторски класове в София, Страсбург, Рингамала (Швеция) и Флен (Франция). Има солови записи за Наксос/Марко Поло, Гeга Ню, Би Би Си, БНТ и БНР, Полското радио и Радио Валенсия.

Надежда Влаевa получава музикалното си образование в родния си град София, в Амстердам и Ню Йорк. На 15 години печели Първа награда в конкурса „Лист” за млади пианисти в Лука, Италия. Сред останалите й отличия са трета награда на Международния конкурс „Лист” в Будапеща и наградата „Ямаха” за най-добро изпълнение на Брамс. Пианистката e концертирала в Европа, Северна Америка и Азия, включително на прочутите сцени Карнеги „Занкел” Хол, Роуз Хол в Линкълн Сентър в Ню Йорк, Ориентал Артс Сентър в Шанхай и Концертгебау в Амстердам. Нейната извънредна музикалност, поетична натура и наелектризираща виртуозност са получили признание от много световноизвестни музиканти, като Арнолд Стайнхард от струнен квартет „Гуарнери”, който я възхвалява като „един от онези изпълнители с изключителни способности, за които мечтаем, но рядко срещаме“. Тя бе удостоена с приза „Музикант на годината” за 2021 от Българското национално радио.

Надежда Влаева е артист на британската звукозаписна компания „Hyperion Records” и е първата, която реализира запис на пълната колекция на транскрипциите за пиано Бах/Сен-Санс (наречен от BBC Music Magazine „позитивно зашеметяващ“ компактдиск на месеца). Първото произведение от диска вдъхновява наградения късометражен филм „Увертюра”, представен на филмовия фестивал в Линкълн Сентър в Ню Йорк. Нейният компактдиск с музика на Лист спечелва Голямата награда Grand Prix Liszt du Disque, а дискът ѝ „Piano Music of Sergei Brotkiewicz” бе обявен за „абсолютно първокласен“ запис на годината – Musicweb Reсording of the Year. Дискът й „Съкровищница на руското романтично пиано – Treasury of Russian Romantic Piano”, бе оценен от критиката, като „истински вдъхновен“, „изящен“ и „поразителен“ и като колекция от „безотказно привлекателни музикални изпълнения“. Последният ѝ диск съдържа записи на пиеси – световни премиери – от бележития български композитор Панчо Владигеров. Дискът бе изтъкнат като „избор на критиците“ от авторитетното списание „International Piano Magazine”, и като „избор на редактора“ и един от най-добрите албуми за 2021 година от „Gramophone Magazine”. В допълнение към седемте международно известни солови компактдиска в актива на Надежда Влаева е и изпълнението й в звукозаписа на документалния филм „В търсене на Сезан”, продуциран от носителя на „Оскар” Алан Милър. На Конференцията EG в САЩ, която събира интелектуалци, учени и таланти от цял свят, Надежда Влаева се представя както самостоятелно, така и съвместно с BBC Планета Земя и с цигуларя Джошуа Бел. А американският композитор Лоуъл Либерман ѝ посвещава две свои композиции, изпълнени премиерно от нея. Влаева участва в редица музикални събития: фестивал „Борткевич” и „Северни музикални вечери” в Украйна; Фестивал за рядко изпълнявана клавирна музика в Хузум, Германия; Фестивал „Шопен” в Косово; Фестивал „Евмелия” в Гърция; Международен пиано-фестивал в Портланд и Хюстън в САЩ. Тя е гост-изпълнител в няколко университета, където провежда майсторски класове. Била е член на жури в Ню Йорк, Колорадо, Калгари и други северноамерикански градове. Успоредно с изпълнителската си дейност, Влаева се занимава и с композиране, плод на което са няколко оригинални пиеси и аранжименти, в процес на публикация от Contemporary Composers Circle в Колорадо.

Надежда Влаева е Yamaha Artist. Понастоящем пианистката разделя времето си между Франкфурт и Ню Йорк.