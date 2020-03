Нови десет групи се включват в Hills of Rock 2020

Докато се говори дали един от най-големите фестивали в България ще се проведе в Пловдив или не, още десет групи се присъединиха към царете на рока, които се очаква да разтърсят Гребната база на 24, 25 и 26 ти юли.

Поляците BEHEMOTH, американците TESTAMENT, англичаните BURY TOMORROW, французите RISE OF THE NORTHSTAR и руснаците FALLCIE ще разтърсят феновете с впечатляващо шоу! Към тях се включват и българските групи D2, 40 DAYS LATER, KERANA & KOSMONAVTITE, SILUET и JIN MONIC!

BEHEMOTH (Полша)

BEHEMOTH са формирани през 1991 година в Гданск, Полша. Бандата е изключително отличителна със своята разпознаваема музика, впечатляващи изпълнения на живо, и мистична тематика в тектовете на песните им. Последният студиен албум на групата, I Loved You at Your Darkest (2018), се откроява с по-различно звучене, но е изключително позитивно приет от музикалната критика и публиката, и получава номинация в категория Най-добър албум на наградите Kerrang! През 2019.

TESTAMENT (САЩ)

TESTAMENT са една от най-влиятелните банди в траш метъла, с над 30-годишна история на световната музикална сцена и хиляди концерти зад гърба си. На 3 април предстои да излезе новият тринадесети студиен албум на групата - Titans of Creation. TESTAMENT ще взривят сцената на HILLS OF ROCK в състав: Chuck Billy (вокали), Eric Peterson (китара), Alex Skolnick (китара), Steve DiGiorgio (бас китара) и Gene Hoglan (ударни).

BURY TOMORROW (Великобритания)

Британската метълкор банда BURY TOMORROW, е създадена през 2006 година в Саутхемптън. През април 2020 групата ще издаде и своя шести студиен албум, който носи името Cannibal. Групата е в състав: Dani Winter-Bates (вокали), Jason Cameron (вокали;китара), Kristan Dawson (китара; беквокали), DavydWinter-Bates (бас китара), Adam Jackson (ударни).

RISE OF THE NORTHSTAR (Франция)

RISE OF THE NORTHSTAR са френска банда, сформирана през 2008 година. Стилът на групата съчетава в себе си хеви метъл, хип-хоп и хардкор пънк елементи.

FALLCIE (Русия)

Руската метъл банда FALLCIE умело комбинира в стила си тежки рифове, невероятни бластбийтове и впечатляващи женски вокали. FALLCIE са изключително атрактивни и бързо набират голяма фен маса.

Очаквайте информация за още изпълнители, които предстои да видим на HILLS OF ROCK 2020 скоро.

Припомняме, че до 29.02.2020г. тридневните билети за HILLS OF ROCK са на цена от 120 лв, а от 01.03.2020 до 30.04.2020 цената им ще бъде 140 лв. Еднодневните билети няма да се променят и остават на цена от 100 лв до края на фестивала.