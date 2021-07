Книжното лято не би било същото без нов роман от Джени Хейл. Книгата "Къща край Брега на светулките" вече е в книжарниците и ни приканва отново да посетим очарователното градче, където мечтите се сбъдват. Новата романтична история е идеална компания за всички, които търсят четиво за ваканцията или искат да задържат спомена за морето, след като отпуските отминат.

Първите й книги, преведени на български език – „Обичай ме заради мен“ и „Коледни пожелания и бисквитени целувки“, излизат през 2017 година и бързо намират своето място в сърцата на читателите.

С новата си книга „Къща край Брега на светулките“ авторката ни кани отново да се насладим на това очарователно място и да се заредим с положителна енергия за едно вълшебно лято.

За книгата

За Сидни Флин имението „Звездна светлина“ е не само дом, но и убежище. Очарователното градче Бряг на светулките с тюркоазените води на океана и белите пясъци е идеалното място да започне нов живот.

Поне така си мисли, докато не среща Нейт Хендерсън.

Като тийнейджъри Сидни и Нейт са имали връзка. Но тя никога не си е представяла, че първата й любов ще приключи с репликата „Съжалявам. Махам се оттук“.

А сега мъжът, разбил сърцето й, се е завърнал. От обикновеното момче в неизменните тениска и джапанки няма и следа. На негово място пред Сидни застава успешен автор на песни в дизайнерски костюм. И я моли да му прости.

Изведнъж обаче любимото им градче е застрашено. Предприемачи изкупуват имоти, за да ги застроят. И Сидни се нуждае от помощ. А планът й да избягва Нейт се проваля.

Отзиви за „Къща край Брега на светулките“

Перфектното лятно четиво за всички, които искат да избягат за малко от сивото ежедневие...

Book Love

Влюбих се в тази история – от началото до самия край!

Simona’s Corner of Dreams

Обожавам тази книга! Докато четях, имах чувството, че се пренасям на плажа.

Reading Through the Looking Glass

Въздействащ роман за втория шанс в любовта.

Berit Talks Books

Поезия, написана в проза. Най-любимият ми роман от Джени Хейл до момента.

Book Reviews by Shalini

Ако обичате романтични истории и търсите разтоварващо четиво, това е вашата книга.

Roving Bookworming

За автора

Още в колежа приятел на Джени Хейл я уверява, че някой ден ще бъде известна писателка. Въпреки страстта си към четенето и разказването на истории, едва тогава тя се замисля върху идеята да пише романи.

Няколко години по-късно и след хиляди изписани думи Джени завършва първия си роман – стопляща сърцето история за приятелството, семейството и магията на любовта.

След седемнайсет издадени книги тя продължава да бъде вярна на собствения си стил – от книгите й лъхат уют, топлина и романтика. По два от коледните й романи Hallmark Channel заснема успешни филми, като адаптацията на „Коледни пожелания и бисквитени целувки“ печели в номинацията за вдъхновяваща телевизионна програма на наградите на Movieguide.

През 2020 г. Джени започва работа по собствен импринт Harpeth Road Press. Навлизайки в света на книгоиздаването, нейната цел е да участва активно във всеки етап от пътя на нейните книги до читателите. Така феновете й ще получават още повече романтични четива, излезли под характерното перо на писателката.

Интервю с Джени Хейл

Как започнахте да пишете романтични истории? Има ли автори, които ви вдъхновяват?

Винаги съм предпочитала истории с щастлив край и затова реших, че любовните романи са чудесен вариант за мен. В тийнейджърските ми години обичах да чета Даниел Стийл. И до днес обожавам книгите на Софи Кинсела и много се забавлявам със стила на Бил Брайсън. Но двете писателки, които ми помогнаха да осъзная, че и аз мога да се захвана с писане, бяха Джил Мансел и Хариет Еванс.

Имате ли конкретен процес за генериране на идеи и изграждане на нов сюжет?

Обикновено всичко се случва в колаборация с редактора ми. Първо коментираме различни варианти. След като стигнем до идея, с която сме съгласни, аз започвам да работя. Колкото до самия процес на писане, харесва ми да бъда обградена от хора – присъствието им и фоновият шум ме успокояват и ми помагат да се съсредоточа. А ако съм на ново място – като някое приятно кафене или красиво градче, това подпомага креативността ми. Понякога включвам тези места в книгите.

Идеите за истории, герои и ситуации идват при мен по всяко време и навсякъде – в магазина, по време на бейзболен мач, по време на разходка... Често се случва нещо да ми хрумне, когато съм в движение, и се налага да си го тананикам или мърморя, докато стигна до компютъра, за да го запиша.

Как изглежда един работен ден на Джени Хейл?

Обикновено първата ми работа сутрин е да си направя кафе и да прегледам имейлите от лондонския ми издател. По това време при тях е вече обяд, така че е важно навреме да отговоря на възникналите въпроси.

След това водя децата на училище и започвам работа по текста. Старая се да пиша около 1000–1500 думи на ден. Когато редактирам, се опитвам да отхвърля около 4000 думи на ден. Когато приключа с писането, отделям време за социалните мрежи, интервюта, документация, уебсайта, четене. Приключвам с работата, когато децата се приберат вкъщи, но след като заспят, се опитвам да отхвърля още някоя задача.

Коя е любимата Ви част от писането на нова книга?

Редактирането! При първата чернова само нахвърлям основната идея. По време на редактирането добавям дълбочина у персонажите и подробности в описанията, включвам забавни сцени. Понякога пиша финала на книгата чак при редакцията, защото искам да бъде въздействащ, а за целта всички други парченца от пъзела трябва да са на мястото си.

Има ли някакво погрешно схващане за романтичните книги, което искате да оборите?

Струва ми се, че понякога хората смятат, че е лесно да се пишат романтични истории само защото ги причисляваме към леките, разтоварващи четива. Но всъщност работата по тях е много внимателен баланс между създаването на реалистични герои, които читателите да почувстват близки, и изграждането на вдъхновяваща и магична обстановка.

Книгите Ви вече са бестселъри. Това кара ли Ви да чувствате по-голям натиск, когато започвате работа по нов проект?

Всеки роман е уникално приключение за мен. Не мога да кажа, че писането на нова книга е по-трудно или по-лесно, просто е различно. А аз се старая да се наслаждавам и на хубавите моменти, и на трудностите при създаването на всяка история.