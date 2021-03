Нова поредица на „Марица“! Златните ретро хитове от 70-те

През следващите пет седмици читателите на „Марица“ ще се впуснат в една вълнуваща музикална разходка през годините. Ще имате възможността да припомните с най-добрите парчета от 1970-а до 2020 година.

Тази седмица разглеждаме влиянието на „уестърн“ американския рок, който властва в първите години на 70-те. Следва мощната вълна от поп и диско хитове, която заля света към края на десетилетието. Няма как да не споменем и вечните хитове на Лили Иванова и пробивът на Васко Найденов.

Годината е 1970-а, през месец април САЩ започва военна офанзива в Камбоджа, а през юни Бразилия печели 3-та си световна титла по футбол. На музикалната сцена големите звезди са „Бийтълс”, Том Джоунс, Арета Франклин и Майкъл Джаксън. Все пак топ парчето на 70-та е „Bridge over Troubled Water“ на Саймън и Графънкъл. Песента е в типичния за времето баладичен стил с лек дъх на „уестърн“. Групата печели няколко награди Грами и е въведена в "Рок енд рол" залата на славата. В България през 1970-а най-слушаните песни са „Ти сън ли си?“ на Лили Иванова и „Една българска роза“ на Паша Христова.

През 1971 година излита мисията „Аполо 14“, а президентът Никсън замразява цени, наеми и заплати за 90 дни, у нас се приема т.нар. Живкова конституция. В световната музика две песни си оспорват лидерството, „Reason to Believe“ на Род Стюард и „Joy to the World“ на Three Dog Night. В крайна сметка вторият сингъл се продава над 5 млн. път и става номер едно за 71-а. Топ парчето в България е „Бяла песен“ на Паша Христова.

1972 година Боби Фишер побеждава Борис Спаски и става световен шампион по шах. Роберта Фалк изпява една стара шотландска песен, която се превръща в хит на годината - "The First Time Ever I Saw Your Face“. По-късно Джордж Майкъл също прави римейк на песента, но версията на Фалк си остава номер едно. У нас, Ани Павлова се представя с „Нашата мила родна страна“.

Година е 1973-а, Пиночет взима властта в Чили. Маргарита Хранова печели „Мелодия на годината“ с „Далечна песен“, но световният хит е поп парчето на Тони Орландо и „Далн“ – „tie a yellow ribbon round the ole oak tree“.

През 1974 година избухва аферата „Уотъргейт“ и Никсън подава оставка. Междувременно Германия (ФРГ) печели 10-то световно първенство по футбол. На музикалната сцена всичко е диско и поп и като че ли хард рокът отстъпва позиции. Барбара Стрейзънд разбива всички с баладата си "The Way We Were", като задминава изпълнители като Елтън Джон, Kool & the Gang и други. В България Лили Иванова издава песента „Любов“.

Годината 1975-а не е толкова богата на значими събития. Все пак Анатоли Карпов бие Боби Фишер. А, Ричи Блекмор окончателно зарязва „Пърпъл“ и основава „Рейнбоу“. Една фънкарска група отвява всички и изкарва "Shining Star", става дума за великите Earth, Wind & Fire. У нас звездите са Йорданка Христова и Маргарита Хранова.

През 1976 година се провеждат олимпийските игри в Монреал, Канада. Тогава нашите състезатели все още печелиха медали и се класирахме на престижното 7-мо място с 6 златни медала. Студената война бушуваше мощно и съветският пилот Виктор Валенко поиска политическо убежище в САЩ и го получи. Създадена бе още компанията “Apple”, помещаваща се тогава в един гараж, а сега… Нека се върнем към музиката, едва ли има някой, който не си е припявал следния рефрен: „…don’t go breaking my heart”. Именно Елтън Джон & Кики Дий бяха на върха през 76-а. У нас хит беше Мими Иванова – „Слънцето е в моите коси“.

1977 година е тъжна за нашия регион. Тогава се случва разрушителното земетресение във Вранча. Котиращите се изпълнители на световната сцена тогава са Род Стюард и рокаджиите от „Eagles”. Все пак номер едно е „Hotel California”. Примата на бг музиката – Лили Иванова изпява „Стари мой приятелю“, която до ден днешен звучи по всички поводи.

През 1978-а Диего Мардона вкарва гол с т.нар. „божия ръка“ и Аржентина печели Световното. Междувременно напрежението в Афганистан расте. В света на музиката по това време няма по-добри от “Bee Gees”. Те изкарват „Stayin' Alive", която разбива всички чартове. „Queen“ също „къртят“ с “We will rock you”. Хитмейкъри от 78-а можем да изброяваме до утре: Джон Траволта, „АББА“, „Стоунс“, Клептън и много други. У нас Васил Найденов с „Диана Експрес“ също набират скорост.

През 79-а „Пионер 11“ става първият космически апарат посетил Сатурн. Официално започва войната в Афганистан, а у нас се провежда асамблеята „Знаме на мира“. Глория Гейнър изпява “I will survive”, Дона Самър – “Hot Stuff”, но няма по-слушано и забавно парче от “YMCA” на “Village People”. На родната сцена всеки разбира, че „под мостове не шумят реки…“, а „Адаптация“ е безспорният хит на годината.

Класацията продължава следващата седмица в четвъртък, когато ще разгледаме как през 80-те целият свят беше “Rock & Roll”.

Автор: Франк Воща