НБУ с изложба "Солидарни с Украйна! Ужасът на войната"

До 30 април във фойето на Нов български университет може да се разгледа изложбата "Солидарни с Украйна! Ужасът на войната срещу Украйна в снимки и детски рисунки"

Експозицията се състои от 16 пана, сред които са снимки и детските рисунки.

Малките автори на детските рисунки са участници в Международния фестивал на изкуствата МАЛЮЙ.UA.WAR, организиран от ADRUM - Association for the Development of International Relations. Заглавията на работите сами разказват за преживяванията на авторите – „Украинско поле в пламъци“, „Искам да си отида вкъщи“, „Под ангелското крило“, „Украйна трябва да живее“.

Снимките от изложбата показват разрушенията на гражданската инфраструктура - унищожените жилища, библиотеки и училища, а също така бункерите, пълни с деца и жени.

Автор на част от снимките е Олександр Барон, украински етно-фотограф, съосновател и главен редакатор на антипропагандния информационен проект "Бесарабски фронт", член на Националния съюз на журналистите на Украйна. Той е етнически българин, живее в Одеса.

„Изложбата е повод да се погледне по-глобално на това, което се случва в Украйна – че войната подкопава цялата европейска архитектура за сигурност, но също така войната има изключително тежко въздействие върху психиката и възприятията за живота на най-малките“ – каза за изложбата председателят на Софийския форум за сигурност г-н Йордан Божилов.

Събитието се организира в сътрудничество на Софийския форум за сигурност, Съюз офицерите от резерва "Атлантик", посолствата на Украйна и САЩ в България и с подкрепата на Нов български университет.

На 24 април от 16:00 изложбата ще бъде представена от Ректора на НБУ проф. Пламен Дойнов, Посланика на Украйна г-жа Олеся Илашчук и председателя на Софийския форум за сигурност г-н Йордан Божилов.