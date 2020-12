Най-слушаната българска песен в ефира е..

Коя е най-слушаната българска песен в ефира? Сетихте ли се?

LAST NIGHT на Поли Генова е най-оборотното парче. Това показва класацията на Профон за най-ротираните парчета по телевизиите и радиата. Сингълът достига челната позиция две седмици след официалния си дебют, а още на първата седмица след премиерата си бе изстрелян на второ място от българските слушатели.

До дни LAST NIGHT ще започне да се излъчва и по МTV. Така за втори път през тази година парче на Поли Генова покорява най-известния музикален тв канал в света след хита How we end up.

LAST NIGHT излезе в края на ноември и не спира да набира популярност. Парчето вече може да бъде чуто и по радиостанциите в Израел. Зад песента стои екипът, създал абсолютния хит How we end up. Автор на музиката е световноизвестният композитор и продуцент naBBoo, работил със звезди като Кайли Миноуг, а текстът е дело на Romy Dya, позната на световната публика с хита си So Far Away заедно с David Guetta и Martin Garrix.