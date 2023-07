Напусна ни основателят на легендарна група ВИДЕО

На 77-годишна възраст почина съоснователят на Eagles Ранди Майснер. В съобщение на уебсайта на групата като причина за смъртта му се посочват усложнения от белодробно заболяване. Ранди Майснер е роден на 8 март 1946 г. в Скотс Блъф, Небраска.

Басистът се присъединява към Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лидън при формирането на оригиналния състав на Eagles през 1971 г. Той напуска групата на върха на нейната популярност през 1977 г., малко след като албумът "Hotel California" и едноименният сингъл стават огромни хитове, но е въведен заедно с всичките седем членове на Eagles в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.

Музикалната кариера на Mайснер започва с групата Stone Canyon на Rick Nelson като техен вокалист и басист. По-късно се присъединява към кънтри-рок група като басист, преди сформирането на Eagles. Mайснер допринася за някои от най-емблематичните песни на групата и е получил признание за работата си по албумите “Eagles,” “Desperado,” “On The Border”, „One of these nights” и „Хотел Калифорния”.