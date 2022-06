Надписът pLOVEdiv на тепето светва отново

Светещият надпис pLOVEdiv, разположен на стената над Античния театър вече е възстановен. Заместник-кметът по култура Пламен Панов, кметът на Централен Георги Стаменов и изпълнителният директор на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев прегледаха готовия надпис.

Поправката на надписа е извършена от фирмата изпълнител - столичната "Медия Дизайн", която е направила над 2000 подобни надписи в цяла България.

Припомняме, че „PLOVEDIV – проект в градска среда“ е проект на Милен Гелишев и Симеон Тодоров, реализиран в рамките на Нощ на музеите и галериите – Пловдив, 2011 в програмата „Град и публични пространства“.

Проектът е избран и реализиран по „Отворена покана за проекти НОЩ“ на Фондация „Отворени изкуства“.

Надписът може да бъде видян и от ул. „Станислав Доспевски“. Две години и половина след поставянето му, в резултат на вандалски прояви, буквите бяха изпочупени на два пъти и тогава отново по инициатива на община Пловдив, те бяха напълно възстановени.

От 2011 година до днес pLOVEdiv е разпознаваем бранд както в България, така и в чужбина, а мотото All We Need Is pLOVEdiv продължава да обикаля света вече 11-та година.

В ход е и ремонта на буквите “Together Plovdiv 2019“ на стълбите на Каменица. Те бяха демонтирани, като в момента се изработват чисто нови. На мястото е останал само фундаментът. Надписът „together” бе поставен през 2016 г., отдолу пише Plovdiv 2019 European capital of culture.