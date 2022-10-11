"Мрак" на Душан Милич завладява зрителите в LUCKY

Най-новият филм на сърбина Душан Милич "Мрак“, посветен на последиците от войната в Косово, е включен в програмата на "Лъки синема".

При представянето на филма у нас през март, Душан Милич сподели, че никога не си е представял, че ще покаже "Мрак“ в условията на нова война.

Световната премиера на "Мрак“ беше на 33-ия филмов фестивал в Триест през януари, където беше включен в конкурсната програма и където грабна едно от най-ценните отличия – наградата на публиката за най-добър пълнометражен филм. Лентата е определяна жанрово като психологически трилър, чиято история е свързана с последиците от войната в Косово.



Копродукцията е между Сърбия, Дания, България, Италия и Гърция.

Ето и програмата за следващата кино седмица:

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com

* Премиера

3D очила – 1,50 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли

14.10 /петък/

16:15 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 16:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

16:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

18:00 ч МРАК (7/6лв)

(c) 18:30 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

18:45 ч НЕВИННИЯТ (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 21:00 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

15.10 /събота/

(c) 10:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *

11:00 ч МЕКО КАЗАНО (6/7лв)

(c) 12:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

12:30 ч КУБИНЕЦЪТ (7/6лв)

13:00 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

(c) 14:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

14:45 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

15:30 ч ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 16:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

17:00 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

18:00 ч КОЛИБРИТО (9/7лв) Cinelibri

18:45 ч МРАК (7/6лв)

(c) 19:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

20:30 ч АЛЕНИ ПЛАТНА (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)

(c) 21:00 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

16.10 /неделя/

(c) 10:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *

11:00 ч МЕКО КАЗАНО (6/7лв)

12:00 ч СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)

(c) 12:15 ч МЕКО КАЗАНО (9/8лв)

13:00 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

(c) 14:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

14:15 ч МРАК (7/6лв)

15:30 ч ЖИРИ (7/6лв) *

16:15 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

(c) 16:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:00 ч МЕГРЕ (9/7лв) Cinelibri

18:15 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:00 ч ДОН ЖУАН (9/7лв) Cinelibri

20:15 ч АМСТЕРДАМ (7/6лв)

(c) 21:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

17.10 /понеделник/

(c) 16:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч МРАК (7/6лв)

(c) 18:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:45 ч СУПЕРГЕРОИ (9/7лв) Cinelibri

19:00 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 20:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:45 ч НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)

21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *

18.10 /вторник/

(c) 16:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)

(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

18:45 ч НОСТАЛГИЯ (9/7лв) Cinelibri

19:00 ч МРАК (7/6лв)

21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 21:10 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

21:20 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

19.10 /сряда/

(c) 16:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

16:15 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:30 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

18:00 ч ТЕО УШЕВ: НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ (9/7лв) Cinelibri

(c) 18:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:45 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

(c) 20:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:45 ч МРАК (7/6лв)

21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *

20.10 /четвъртък/

(c) 16:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч МРАК (7/6лв)

18:15 ч ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)

18:45 ч ДНЕВНИКЪТ НА ПОДПРАВКИТЕ (9/7лв) Cinelibri

20:30 ч ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 21:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)