"Мрак" на Душан Милич завладява зрителите в LUCKY
- 20:45, 11.10.2022
- 20:51, 11.10.2022
- 210
- 0
Най-новият филм на сърбина Душан Милич "Мрак“, посветен на последиците от войната в Косово, е включен в програмата на "Лъки синема".
При представянето на филма у нас през март, Душан Милич сподели, че никога не си е представял, че ще покаже "Мрак“ в условията на нова война.
Световната премиера на "Мрак“ беше на 33-ия филмов фестивал в Триест през януари, където беше включен в конкурсната програма и където грабна едно от най-ценните отличия – наградата на публиката за най-добър пълнометражен филм. Лентата е определяна жанрово като психологически трилър, чиято история е свързана с последиците от войната в Косово.
Копродукцията е между Сърбия, Дания, България, Италия и Гърция.
Ето и програмата за следващата кино седмица:
Каса за продажба на билети
Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа
почивни дни- 10.30 – 21.00 часа
тел. 0889 200 601
Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com
* Премиера
3D очила – 1,50 лева
(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли
14.10 /петък/
16:15 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
(c) 16:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
16:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
18:00 ч МРАК (7/6лв)
(c) 18:30 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)
18:45 ч НЕВИННИЯТ (9/7лв) Cinelibri
20:45 ч ЖИРИ (7/6лв) *
(c) 21:00 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
15.10 /събота/
(c) 10:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *
11:00 ч МЕКО КАЗАНО (6/7лв)
(c) 12:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)
12:30 ч КУБИНЕЦЪТ (7/6лв)
13:00 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
(c) 14:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)
14:45 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)
15:30 ч ЖИРИ (7/6лв) *
(c) 16:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
17:00 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
18:00 ч КОЛИБРИТО (9/7лв) Cinelibri
18:45 ч МРАК (7/6лв)
(c) 19:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
20:30 ч АЛЕНИ ПЛАТНА (9/7лв) Cinelibri
20:45 ч НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)
(c) 21:00 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
16.10 /неделя/
(c) 10:45 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *
11:00 ч МЕКО КАЗАНО (6/7лв)
12:00 ч СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)
(c) 12:15 ч МЕКО КАЗАНО (9/8лв)
13:00 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
(c) 14:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)
14:15 ч МРАК (7/6лв)
15:30 ч ЖИРИ (7/6лв) *
16:15 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)
(c) 16:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
18:00 ч МЕГРЕ (9/7лв) Cinelibri
18:15 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
20:00 ч ДОН ЖУАН (9/7лв) Cinelibri
20:15 ч АМСТЕРДАМ (7/6лв)
(c) 21:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
17.10 /понеделник/
(c) 16:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)
16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
16:45 ч МРАК (7/6лв)
(c) 18:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
18:45 ч СУПЕРГЕРОИ (9/7лв) Cinelibri
19:00 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
(c) 20:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
20:45 ч НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)
21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *
18.10 /вторник/
(c) 16:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)
16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
16:45 ч СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)
(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
18:45 ч НОСТАЛГИЯ (9/7лв) Cinelibri
19:00 ч МРАК (7/6лв)
21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *
(c) 21:10 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
21:20 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
19.10 /сряда/
(c) 16:00 ч ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)
16:15 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
16:30 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
18:00 ч ТЕО УШЕВ: НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ (9/7лв) Cinelibri
(c) 18:30 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
18:45 ч ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)
(c) 20:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
20:45 ч МРАК (7/6лв)
21:00 ч ЖИРИ (7/6лв) *
20.10 /четвъртък/
(c) 16:15 ч МЕКО КАЗАНО (8/9лв)
16:30 ч БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *
16:45 ч МРАК (7/6лв)
18:15 ч ЖИРИ (7/6лв) *
(c) 18:30 ч АМСТЕРДАМ (9/8лв)
18:45 ч ДНЕВНИКЪТ НА ПОДПРАВКИТЕ (9/7лв) Cinelibri
20:30 ч ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ (9/7лв) Cinelibri
20:45 ч КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)
(c) 21:00 ч БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни