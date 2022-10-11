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"Мрак" на Душан Милич завладява зрителите в LUCKY

  • 20:45, 11.10.2022
  • 20:51, 11.10.2022
    • https://www.marica.bg/kultura/mrak-na-dushan-milich-zavladqva-zritelite-v-lucky Marica.bg
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   Снимка: "София филм фест"

Най-новият филм на сърбина Душан Милич "Мрак“, посветен на последиците от войната в Косово, е включен в програмата на "Лъки синема".

При представянето на филма у нас през март, Душан Милич сподели, че никога не си е представял, че ще покаже "Мрак“ в условията на нова война. 

Световната премиера на "Мрак“ беше на 33-ия филмов фестивал в Триест през януари, където беше включен в конкурсната програма и където грабна едно от най-ценните отличия – наградата на публиката за най-добър пълнометражен филм. Лентата е определяна жанрово като психологически трилър, чиято история е свързана с последиците от войната в Косово.


Копродукцията е между Сърбия, Дания, България, Италия и Гърция.

Ето и програмата за следващата кино седмица:

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com

* Премиера

3D очила – 1,50 лева

(c) – зала Comfort с луксозни фотьойли

 

 

14.10 /петък/

16:15 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 16:30 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

16:45 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

18:00 ч  МРАК (7/6лв)

 (c) 18:30 ч  ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

18:45 ч  НЕВИННИЯТ (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 21:00 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

 

15.10 /събота/

(c) 10:45 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *

11:00 ч  МЕКО КАЗАНО (6/7лв)

(c) 12:15 ч  МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

12:30 ч  КУБИНЕЦЪТ (7/6лв)

13:00 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

(c) 14:00 ч  ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

14:45 ч  ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

15:30 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 16:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

17:00 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

18:00 ч  КОЛИБРИТО (9/7лв) Cinelibri

18:45 ч  МРАК (7/6лв)

(c) 19:00 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

20:30 ч  АЛЕНИ ПЛАТНА (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч  НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)

(c) 21:00 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

 

16.10 /неделя/

(c) 10:45 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (8/9лв) *

11:00 ч  МЕКО КАЗАНО (6/7лв)

12:00 ч  СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)

(c) 12:15 ч  МЕКО КАЗАНО (9/8лв)

13:00 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

 (c) 14:00 ч  ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

14:15 ч  МРАК (7/6лв)

15:30 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

16:15 ч  ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

(c) 16:30 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:00 ч  МЕГРЕ (9/7лв) Cinelibri

18:15 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 18:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:00 ч  ДОН ЖУАН (9/7лв) Cinelibri

20:15 ч  АМСТЕРДАМ (7/6лв)

 (c) 21:00 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

 

17.10 /понеделник/

(c) 16:00 ч  ЖЕНАТА ВОИН  (9/8лв)

16:30 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч  МРАК (7/6лв)

(c) 18:30 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:45 ч  СУПЕРГЕРОИ (9/7лв) Cinelibri

19:00 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 20:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:45 ч  НАЙ-ЛОШАТА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА (7/6лв)

21:00 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

 

 

18.10 /вторник/

(c) 16:15 ч  МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

16:30 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч  СЪРЦЕТО МИ ТАНЦУВА (7/6лв)

(c) 18:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

18:45 ч  НОСТАЛГИЯ (9/7лв) Cinelibri

19:00 ч  МРАК (7/6лв)

21:00 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 21:10 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

21:20 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

 

19.10 /сряда/

(c) 16:00 ч  ЖЕНАТА ВОИН (9/8лв)

16:15 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:30 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

18:00 ч  ТЕО УШЕВ: НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ (9/7лв) Cinelibri

(c) 18:30 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

18:45 ч  ОСТРОВЪТ НА БЕРГМАН (7/6лв)

(c) 20:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

20:45 ч  МРАК (7/6лв)

21:00 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

 

20.10 /четвъртък/

(c) 16:15 ч  МЕКО КАЗАНО (8/9лв)

16:30 ч  БЕЗСМЪРТНИЯТ И КРАСАВИЦАТА (6/7лв) *

16:45 ч  МРАК (7/6лв)

18:15 ч  ЖИРИ (7/6лв) *

(c) 18:30 ч  АМСТЕРДАМ (9/8лв)

18:45 ч  ДНЕВНИКЪТ НА ПОДПРАВКИТЕ (9/7лв) Cinelibri

20:30 ч  ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ (9/7лв) Cinelibri

20:45 ч  КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ (7/6лв)

(c) 21:00 ч  БИЛЕТ ДО РАЯ (9/8лв)

 

лъки синема мрак душан милич програма ново
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