Невъобразимо талантливата Виктория Георгиева ще открие концертите на наследника на Бари Уайт в България



Младата изпълнителка, която скри шапката на публика и жури на "Евровизия", ще бъде заедно с нейната група като специален гост на концертите на Марио Бионди в Пловдив и Варна. Характерният й глас и личен стил я позиционират като един от най-обещаващите изпълнители от Източна Европа. През 2021-ва тя достигна 11-то място на конкурса, където представи България с песента „Growing Up is Getting Old“.



Съвсем наскоро Виктория представи новото си парче „Paradox", с което издига важната тема за психичното здраве. Видеото, заснето във впечатляващата сграда на Минната дирекция в град Перник, пренася зрителите в един различен свят, където вътрешните гласове на певицата буквално оживяват и тя се бори сама срещу тях. "Paradox" предава силно послание за осъзнаването на вътрешните ни борби и важността да слушаме истинското си АЗ, а не моментните гласове на съмнение и слабост.



Романтичната звезда Марио Бионди ще покори Античния театър в Пловдив на 15 юни, а два дни по-късно ще грабне сърцата и на публиката във Варна. Вечерта с наследника на Бари Уайт ще е специална, защото заедно със световната соул звезда в града пристига и забележителната му група от музиканти.

Емблематичният топъл и секси тембър на Марио, съчетан със сдържаното му и елегантно сценично поведение, перфектната селекция на музиканти и изобилието от емоционални хитове обещават един романтичен концерт на световно ниво, който ще получи най-добрата си локация, а именно красотата на Античен театър. Организаторите от Blue Hills Events и Panharmony очакват Пловдив да привлече влюбени в музиката на Бионди почитатели от цяла България.

Марио е роден в Катания, Сицилия и не е трудно да се досетим, че още от малък е почитател на соул музиката. През 1988 г. започва да открива концертите на големи имена, в това число и на легендата Ray Charles. Големият му пробив идва с японското издание на сингъла This Is What You Are, достигнал до популярния водещ в BBC1 Norman Jay, който се влюбва в песента и я разпространява сред радиостанциите в цяла Европа. Нататък следват много топ сингли в световни класации, турнета, хитове и препълнени зали.