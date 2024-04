На 10 април 2024 г. в Дом на културата "Борис Христов" ще се играе спектакъла "Виновни" с участието на Мариана Попова и Веселин Плачков. Началото е от 19:00ч. Билети се продават онлайн в мрежата на Ивентим и Грабо и на касата в Дома на културата.

Мариана Попова и Веселин Плачков представят един изключително личен и комичен разказ за изборите, които ни определят и за които си плащаме в любовта и изкуството. Режисьор е Христо Мутафчиев.

Спектакълът е със специалното участие на група "No More Many More" - Методи Кръстев – китара и вокали; Радослав Гергов – перкусии и вокали; Иван Гатев – бас; Камен Александров – китара и Петър Александров – ударни.

Мариана Попова и Веселин Плачков, които са тандем и в живота, разказват, че са имали отдавна идея да направят нещо съвместно. Авторската постановка задава категорични и ясни въпроси - защо стигнахме дотук, къде точно стигнахме, къде искаме да отидем и до кога ще продължаваме така. И нещо важно - докъде можем да стигнем, за да сме угодни на хората и докъде - за да сме богоугодни. Спектакълът поставя въпроси за вечната борба на твореца със себе си и че да избягаш от себе си е най-трудното нещо на света.

"Христо Мутафчиев не е режисьор, Веселин Плачков не е драматург, а аз самата не съм актриса, което също е важно за посланието на постановката "Виновни". Така, ние абсолютно отговаряме на комерсиалния критерий за България, където много хора работят каквото не им е работа", разказва Мариана Попова.

Идеята е спектакълът, с който вече пътуват из страната, да се развива във времето. Постановката засяга остро множество проблеми в сферата на изкуството и в нея се преплитат актьорска игра, танци, песни по интересен начин.